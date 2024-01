Rohan Dennis, medalhista olímpico de ciclismo, arrastou e matou mulher na Austrália, diz polícia

Rohan Dennis, medalhista olímpico e bicampeão mundial de ciclismo, é suspeito de provocar a morte da mulher, a também ciclista e campeã mundial Melissa Hoskins. Segundo informações da polícia local, ela teria morrido no dia 30 de dezembro, em Adelaide, na Austrália, após ser atropelada e arrastada pelo próprio marido.

As autoridades acreditam que a esposa de Melissa pulou sobre o capô do carro em que Rohan estava dirigindo para segurar a maçaneta de uma das portas da frente. Nesse momento, a mulher teria sido arrastada até ser lançada ao chão, onde foi encontrada gravemente ferida.

Melissa foi socorrida e levada a um hospital pelo marido, mas não resistiu e morreu no dia seguinte. Rohan chegou a ser preso, mas pagou fiança e responderá em liberdade por direção perigosa e colocar a vida em risco. Ele deverá comparecer ao Tribunal de Adelaide em março.

Rohan Dennis e Melissa Hoskins eram casados desde 2018 Foto: Reprodução/Instagram

Em janeiro, estava prevista a participação do casal na Tour Down Under, tradicional competição de ciclismo disputada no entorno sul de Adelaide. A organização do evento lamentou a morte de Melissa e, diante das circunstâncias, cancelou a participação de Rohan.

Rohan foi medalhista de prata na Olimpíada de Londres, em 2012, e conquistou o bronze nos Jogos de Tóquio, em 2021. Nos anos de 2018 e 2019, foi campeão mundial de contrarrelógio. Já Melissa ficou com o quarto lugar em Londres na categoria de perseguição por equipes. Três anos mais tarde, foi campeã mundial na mesma modalidade.

Melissa se aposentou do esporte competitivo em 2017, enquanto o marido abandonou as competições oficiais em 2023. Os dois haviam oficializado a união em 2018 e eram pais de duas crianças.