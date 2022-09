Jogadora de rúgbi chama rainha Elizabeth II de ‘cadela burra’ e é suspensa na Austrália

A morte da rainha Elizabeth II na última quinta-feira gerou opiniões mistas. Um destes casos é o da atleta australiana Caitlin Moran, com origens indígenas, que celebrou a morte da monarca, a chamando de “cadela burra”.

A manifestação, feita nas redes sociais da atleta, foi apagada após oito horas, mas esteve tempo suficiente no ar para que medidas fossem tomadas. A liga nacional de rúgbi da Austrália (NRL) suspendeu a jogadora - foi o primeiro caso de uma punição extracampo dada pela organização da competição.

Leia também Casa de Thomas Müller é assaltada durante jogo do Bayern com o Barcelona na Champions

Apesar de ser um país independente, a Austrália faz parte da Comunidade Britânica. Consequentemente, Elizabeth II foi chefe de Estado e monarca da nação da Oceania por 70 anos. Por ter suas raízes ligadas aos povos originários da Austrália, Caitlin era contra a figura e a liderança da rainha - marcada pelo colonialismo e imperialismo em seu país durante o século XX.

Caitlin Moran, jogadora de rúgbi da Austrália, comemorou a morte da rainha Elizabeth II e foi punida pela liga do país.

“Hoje é um p*** bom dia, tio Luke (Luke Coombs, cantor americano de country) anuncia sua turnê e essa cadela burra morre. P*** sexta-feira feliz”, postou a jogadora em suas redes sociais. Antes de ter sua punição anunciada pela liga, Caitlin jogou no final de semana, na derrota do seu clube Newcastle Knights diante do Sydney Roosters.

“A liga de rugby é um jogo inclusivo e tem um relacionamento forte e orgulhoso com muitas comunidades. Independentemente de quaisquer opiniões pessoais, todos os jogadores e oficiais devem aderir aos padrões profissionais esperados deles e, nesta ocasião, os comentários públicos feitos pela jogadora causaram danos ao jogo”, afirmou a organização da competição em nota.

Técnico do Newcastle, Ronald Griffiths, saiu em defesa de sua jogadora. “A relação entre os povos indígenas e a monarquia é complicada. Se Caitlin fez algo, será investigado pela Unidade de Integridade e trabalharemos no processo. A liga decidiu suspender a atleta por uma partida, colocar uma multa de 25% sobre seu salário e irá submetê-la à um treinamento para uso adequado das redes sociais.

Continua após a publicidade