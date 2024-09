Brasil na Copa Davis Finals 2024: formato, onde assistir e horários

Pela primeira vez no atual formato da Copa Davis, o Brasil disputará a fase de grupos, a partir desta quarta-feira, às 10 horas (de Brasília). A estreia do time nacional, liderado pelo capitão Jaime Oncins, será contra a atual campeã Itália, em Bolonha, com uma vantagem incomum numa fase avançada da competição: os anfitriões não terão seus dois principais tenistas, o número 1 do mundo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

A equipe brasileira vai competir no Grupo A, ao lado também da Holanda e da Bélgica. Esta chave será disputada sobre quadra dura na Unipol Arena, em Bolonha. Será a primeira vez que os tenistas nacionais disputarão esta fase da Davis no atual formato, que estreou em 2019. A mudança na elite do tênis mundial visa emular a Copa do Mundo de futebol, reunindo as principais equipes num mesmo local. No total, 16 times vão disputar a fase de grupos, divididos em quatro chaves. O Grupo B será disputado em Valência e tem República Checa, França, Espanha e Austrália, segundo maior campeão da história da Davis e vice-campeã das duas últimas edições. A chave C, na cidade chinesa de Zhuhai, tem Alemanha, Chile, Eslováquia e Estados Unidos, maior vencedor da história da competição. E a D, em Manchester, conta com Canadá, Finlândia, Grã-Bretanha e Argentina.

João Fonseca Foto: André Gemmer/CBT

QUAL É O FORMATO DE DISPUTA DA COPA DAVIS?

Somente os dois melhores de cada grupo avançarão à fase final, que terá oito times em Málaga, na Espanha. Esta última etapa da Davis será disputada em formato de mata-mata entre os dias 19 e 24 de novembro, em quadra dura.

Todas as disputas dentro dos grupos contarão com três partidas, sendo duas de simples e uma de duplas. O terceiro jogo, de duplas, será sempre realizado, mesmo que o placar do confronto já esteja definido, por questões de desempate em eventuais igualdades na tabela de cada chave.

As partidas serão disputadas em melhor de três sets, com tie-break tradicional (até sete pontos) na terceira parcial, se necessário.

QUAIS SÃO OS ADVERSÁRIOS DO BRASIL NA COPA DAVIS?

Itália, nesta quarta-feira, 11, às 10h.

Holanda, na quinta-feira, 12, às 10h.

Bélgica, no sábado, 14, às 10h.

ONDE ASSISTIR À COPA DAVIS?

DSports (canal exclusivo da Sky e do streaming Sky+).

Jaime Oncins acredita no potencial da equipe brasileira, que reúne experiência e jovens talentos. Foto: André Gemmer/CBT

COMO O BRASIL SE CLASSIFICOU PARA A COPA DAVIS?

Para alcançar a fase de grupos pela primeira vez na Davis, o Brasil precisou percorrer um caminho desde o início do ano passado, desde a categoria de acesso. Em fevereiro de 2023, os brasileiros superaram a China por 4 a 0 na série melhor de cinco jogos, pelos playoffs que deu lugar no Grupo Mundial I.

Na sequência, superou a Dinamarca por 3 a 1. O triunfo colocou a equipe nacional na fase classificatória da elite da Copa Davis. Em fevereiro deste ano, os brasileiros derrotaram a Suécia por 3 a 1, conquistando a vaga na fase final da competição, que será iniciada pela disputa em grupos nesta semana.

No formato anterior da Davis, os melhores resultados do Brasil são as semifinais de 1992 e 2000. Na primeira, Jaime Oncins era um dos atletas em quadra. E, na segunda, o time nacional tinha Gustavo Kuerten, Felipe Meligeni, André Sá e o próprio Oncins. Em formatos mais antigos, a equipe brasileira alcançou fase semelhante em 66 e 71, sob a liderança de Thomaz Koch.

Capitão do Brasil acredita em time com veteranos e jovens

Para Jaime Oncins, o Brasil tem condições de buscar uma das vagas da sua chave. “Temos nossas chances. Todos os times são perigosos, merecem estar aqui e respeitamos todos, mas, ao mesmo tempo, sabemos que podemos vencer”, diz o capitão da equipe nacional.

Para esta estreia, Oncins aposta numa equipe que mescla a juventude de João Fonseca e a experiência de Marcelo Melo. “A gente tem a experiência e a juventude dos nossos jogadores que acabam formando um time forte e não tenho a menor dúvida que podemos surpreender”, projeta o capitão.

QUEM ESTÁ NA EQUIPE DO BRASIL DA COPA DAVIS?

João Fonseca (158º do ranking).

Marcelo Melo (37º nas duplas).

Thiago Monteiro (76º).

Felipe Meligeni (165º).

Rafael Matos (35º nas duplas).

Brasil encara Itália sem Sinner

O Brasil não precisará enfrentar o número 1 do mundo Jannik Sinner, que acabou de ser campeão do US Open. E nem Lorenzo Musetti, 19º do ranking, competirá. Mesmo assim, os anfitriões terão uma equipe difícil, a ser liderada por Flavio Cobolli (32ª) e o experiente Matteo Berrettini (43ª), vice-campeão de Wimbledon em 2021.

O capitão Filippo Volandri também chamou Matteo Arnaldi (33ª), Andrea Vavassori (9º no ranking de duplas) e Simone Bolelli (12º). Vavassori foi vice-campeão nas duplas no Aberto da Austrália e em Roland Garros, este ao lado de Bolelli.