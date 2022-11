Bruno Soares terá a parceria de Bob Bryan em seu jogo de despedida das quadras

Publicidade

O tenista Bruno Soares definiu seu parceiro para o jogo de despedida contra Marcelo Melo e Rafael Matos no dia 26 de novembro, que marca a reabertura do Ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte. Ele vai atuar ao lado de Bob Bryan, lenda americana das duplas e que fez história ao lado de seu irmão gêmeo Mike Bryan.

Bob conquistou 119 títulos na carreira sendo 16 de Grand Slams nas duplas e cinco títulos do ATP World Finals, torneio com os oito melhores do ano. Bruno e o próprio Marcelo enfrentaram Bob diversas vezes no circuito.

“O público brasileiro está tendo o privilégio de assistir um dos melhores da história de simples que é o Nadal. Fiquei muito feliz com a vinda dele e depois o Cásper Ruud. Pensei em trazer um dos melhores da história das duplas. Como só precisava de um dos dois gêmeos convoquei o Bob Bryan para fazer dupla comigo. Marcelo Melo e Rafa Matos que se preparem, pois os velhinhos vêm com tudo”, disse Bruno em tom festivo.

Bruno Soares faz o seu jogo de despedida no dia 26 de novembro

Ele, que se aposentou recentemente no US Open, em Nova York, fará sua despedida oficial das quadras. O mineiro venceu 35 títulos na carreira, levantando três de Grand Slam em dupla masculina, dois com Jamie Murray (Australian Open e US Open 2016) e outro com o croata Mate Pavic (US Open 2020). Em 2016 foi a melhor dupla do mundo com Murray e ainda levantou três títulos de duplas mistas.

O tenista falou também sobre poder contar com Marcelo Melo em um momento tão especial. “Muito bacana ter a presença do Marcelo fazendo esse desafio. Jogamos muito tempo juntos, muito tempo contra, mas a gente vem desde os 7 anos de idade lado a lado. Vai ser muita emoção e vamos precisar de muito lenço lá na quadra.”

Marcelo soma 36 títulos na carreira sendo dois de Slam (Roland Garros 2015 com o croata Ivan Dodig e Wimbledon 2017 com o polonês Lukasz Kubot) e foi o número 1 do mundo. Melo e Soares fizeram uma das maiores parcerias brasileiras em Copa Davis com 13 vitórias. Rafael Matos vem em um ano incrível somando cinco títulos em sete finais disputadas.

Por fim, Bruno fez uma reflexão sobre a sua trajetória no tênis e disse estar muito feliz pelo desfecho no esporte. “É um momento muito especial. Será o grand finale pra mim de ter esse privilégio de fazer o último jogo de minha carreira em solo mineiro com família, amigos e a presença de grandes ídolos do tênis”, encerrou.