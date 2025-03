João Fonseca tem mais títulos do que derrotas nos últimos 4 meses

João Fonseca vive um momento excepcional no circuito profissional de tênis, com números impressionantes. Para efeitos de comparação, nos últimos quatro meses, o brasileiro de apenas 18 anos conquistou quatro títulos e sofreu apenas três derrotas, uma marca impressionante que exalta sua rápida ascensão. Neste domingo, dia 16, ele levantou mais um troféu.

As conquistas de João nos últimos foram 4 meses foram as seguintes: Next Gen ATP Finals (dezembro de 2024), Challenger de Canberra (janeiro de 2025), ATP 250 de Buenos Aires (fevereiro de 2025) e no Challenger de Phoenix (março de 2025). Este último vencido sobre o casaque Alexander Bublik por 2 sets a 0 (duplo 7/6) em 1 hora e 43 minutos de partida. Este é o 3º título de João só neste ano.

João Fonseca tem mais títulos que derrotas nos últimos 4 meses. Foto: Reprodução/ATPChallengertour via Instagram

PUBLICIDADE Apesar do grande desempenho, João também enfrentou desafios ao longo desse período. Suas únicas três derrotas foram contra adversários de peso: Lorenzo Sonego no Australian Open (16 de janeiro), Alexandre Muller no Rio Open (18 de fevereiro) e Jack Draper em Indian Wells (8 de março). Esses tropeços, entretanto, não ofuscam a ascensão do brasileiro. Pelo contrário. Indicam o nível de competição que o brasileiro já enfrenta tendo tão pouca idade. Com apenas 18 anos, João tem demonstrado não apenas talento, mas também uma maturidade dentro de quadra. Neste domingo, ele teve de ter controle emocional para vencer Bublik, que tem um estilo peculiar de jogo, com poucos ralis e muitas bolas curtas. Foi suada, mas a vitória veio após dois tie-breaks.

Agora, o próximo desafio de João Fonseca será o Masters 1000 de Miami. Os confrontos ainda serão anunciados.