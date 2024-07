Olimpíadas 2024: Nadal e Alcaraz correspondem às expectativas e vencem argentinos nas duplas

Embora definido em dois sets, o confronto foi equilibrado do início ao fim. No primeiro set, prevaleceu a alternância de quebras e os espanhóis, que eram melhores na trocação no fundo de quadra, só confirmaram o triunfo no tie-break, fechando a parcial em 7 a 4.

No segundo set, Nadal e Alcaraz caíram de rendimento, e a dupla argentina, cabeça de chave número seis do torneio de tênis, aproveitou para abrir 3 a 0. Vindo de uma vitória tranquila por 6/3 e 6/1 sobre o libanês Hady Habib, poucas horas antes do duelo de duplas, Alcaraz mostrou ter guardado energia e, com bons voleios, equilibrou o confronto. Na penúltima parcial, a dupla quebrou o serviço de Molteni e González, para, em seguida, confirmar o serviço e fechar a partida em 6 a 4.