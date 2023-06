Quem é Ons Jabeur, 7ª do mundo, e próxima rival de Bia Haddad nas quartas de final de Roland Garros?

Bia Haddad Maia quer escrever nova história no tênis. Nesta segunda-feira, eliminou a espanhola Sara Sorribes Tormo por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (7/3), 6/3 e 7/5, para avançar às quartas de final de Roland Garros, o que a torna a primeira brasileira a chegar tão longe em um Major desde Maria Esther Bueno. Atual número 14 do mundo, já tem garantida a ascensão para o 13º lugar. Se vencer o próximo desafio, contra a tunisiana Ons Jabeur, número 7 da WTA, a tenista paulistana garante seu lugar entre as dez melhores do mundo.

Mas quem é a próxima adversária de Bia Haddad em sua caminhada ao título de Grand Slam – seu primeiro da carreira. Ex-número 2 do ranking da WTA, Ons Jabeur é uma referência do mundo árabe no tênis. Nos últimos anos, se tornou primeira mulher árabe a chegar às quartas e semifinal de um torneio de Grand Slam – Aberto da Austrália, em 2020, e finais de Wimbledon e Aberto da Austrália no último ano, respectivamente. Ao alcançar o número 2 do mundo, ela se tornou a atleta árabe com a melhor classificação na história do esporte.

Ons Jabeur é referência do tênis no mundo árabe e já chegou ao número 2 no ranking da WTA. Foto: Christophe Ena/AP

Hoje com 28 anos, Jabeur nasceu em Ksar Hellal, pequena cidade da Tunísia, em 1994. Teve seu primeiro contato com o tênis ainda na infância, antes mesmo de completar cinco anos de idade, por causa de sua mãe. Sempre que possível, agradece sua família pelo sucesso nas quadras.

“Meus pais sacrificaram muitas coisas. Minha mãe costumava me levar a todos os lugares da Tunísia para jogar os torneios. Foi um grande sacrifício ver sua filhinha perseguindo um sonho que não era 100% garantido. Ela acreditou em mim e me deu confiança para estar lá”, afirmou, em 2020.

Ons Jabeur busca seu primeiro título de Grand Slam após bater na trave duas vezes no último ano. Em Wimbledon, foi derrotada por Elena Rybakina. Nos EUA, perdeu para Iga Swiatek, atual número 1 do mundo, por 2 sets a 0. Ao longo de sua carreira, acumula quatro títulos nos singles da WTA: Birmingham (WTA 250), Berlim (WTA 500), Charleston (WTA 500) e Madri (WTA 1000).