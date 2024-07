A poucas horas antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas, Paris foi vítima de ataques incendiários que paralisaram várias linhas que ligam a cidade ao resto da França e a países vizinhos. O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos cancelou uma coletiva de imprensa que estava prevista para ocorrer nesta sexta-feira. Em meio a isso, a dúvida que fica é: ainda haverá a cerimônia de abertura?

Até o momento, não há justificativas sobre o cancelamento do evento – marcado para ocorrer às 14h30 (de Brasília) –, mas a manhã francesa está tumultuada por causa de ataques às linhas férreas que atendem o país no que está sendo considerado uma "sabotagem". Por parte da delegação brasileira, o planejamento continua como o previsto, sem alteração do Comitê Olímpico do Brasil (COB) ou dos atletas. Pela primeira vez durante todas as edições da competição, a Cerimônia de Abertura vai acontecer fora de um estádio. Ela acontecerá no Rio Sena, e os atletas vão desfilar em barcos. A inovação faz com que o evento seja gratuito para grande parte dos espectadores.

Paris foi vítima de ataques na manhã desta sexta-feira. Foto: David Goldman/AP

Serão 205 delegações e 85 barcos desfilando durante duas horas e meia. Dez embarcações estão reservadas como reforço para o caso de alguma avaria, enquanto outras 15 vão trabalhar na organização do desfile, que deverá ser sincronizado com o ritmo do ‘show’ que vai acontecer nas margens do rio, nas pontes e nos telhados de paris. Eles vão passar por símbolos da capital francesa, como o Museu do Louvre, a Catedral de Notre Dame e o Grand Palais. O trajeto termina em frente à Torre Eiffel, onde a pira olímpica vai ser acesa e vão ser realizados os protocolos oficiais.

Cerca de 326 mil espectadores - 104 mil em lugares pagos no cais inferior e 222 mil gratuitos no cais superior - deverão assistir à cerimônia de abertura no Sena, o evento mais importante dos Jogos. O desfile começará na ponte Austerlitz, próximo ao Jardin des Plantes, às 14h30 (de Brasília).

SAIBA TUDO SOBRE A CERIMÔNIA DE ABERTURA DAS OLIMPÍADAS DE PARIS 2024

Data: 26/07/2024

26/07/2024 Horário: 14h30 (horário de Brasília)

14h30 (horário de Brasília) Local: Rio Sena, em Paris, França

ONDE ASSISTIR À CERIMÔNIA DE ABERTURA DAS OLIMPÍADAS DE PARIS 2024

Globo (TV aberta)

(TV aberta) SporTV (TV fechada)

(TV fechada) Globoplay (streaming)

(streaming) CazéTV (streaming)

COMO VAI SER A CERIMÔNIA DE ABERTURA DAS OLIMPÍADAS DE PARIS 2024

Tradicionalmente, a Grécia, por ter sido o país que deu origem às Olimpíadas, é a primeira delegação a desfilar. A expectativa é que os segundos, repetindo o que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, sejam os atletas refugiados, que disputam a competição pelo “Comitê Olímpico Internacional”.

A partir daí, a entrada ocorre seguindo a ordem alfabética do alfabeto do país sede, no caso da França, o formato é o mesmo do Brasil, já que ambos seguem o alfabeto latino, com 26 letras. Seguindo a tradição, o país sede é quem fecha o desfile, ou seja, a França vai ser a última a entra