Velejador brasileiro atravessa o Atlântico em 14 dias e completa uma das regatas mais desafiadoras

O velejador Jonas Muro Gomes atravessou todo o Oceano Atlântico e completou nesta semana uma das regatas transoceânicas mais desafiadoras do mundo. A bordo do veleiro “Borrachudo”, o brasileiro concluiu a regata Mini Transat 2023. O percurso teve início na França e foi concluído em Guadalupe, uma ilha caribenha. Houve apenas uma parada, nas Ilhas Canárias.

“É completamente fenomenal ter chegado tão longe! É um sonho de infância que acabei de realizar”, celebrou o velejador. “Acho que levarei algumas semanas para encontrar as palavras e poder contar esta aventura. Às vezes foi difícil, mas será uma lembrança que guardarei para o resto da minha vida. Estou orgulhoso do meu barco e de mim mesmo, orgulhoso de ter conseguido”.

O veleiro tem 6,5m e foi batizado de Borrachudo em referência ao pernilongo cujas picadas doem e coçam mais e são tão comuns em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, cidade natal de Gomes.

Segundo Gomes, uma sucessão de tempestades no nono ou décimo dia foi um dos desafios que enfrentou durante a travessia. Uma fixação entre o leme e o casco do barco também quebrou e foi uma intempérie a mais no caminho.

“Foi uma experiência fenomenal. Sonhei com essa chegada durante metade da minha travessia e aconteceu”, disse ele, que, agora, quer “festejar, rever os amigos e se recuperar da solidão”.

Gomes trabalhava dois meses direto num navio e viajava dois meses para a Europa, para treinar e correr as regatas qualificatórias da Mini Transat. “Foram dois anos insanos, mas muito felizes”, resumiu.