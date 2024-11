Bortoleto na F1 em 2025? O que sabemos sobre a potencial volta do Brasil à categoria

O Brasil tem tudo para voltar a ter um representante fixo no grid da Fórmula 1 depois de 8 anos. Gabriel Bortoleto, 20, está próximo de ser anunciado como piloto da Audi-Sauber para 2025. A montadora alemã comprou a equipe suíça e em 2026 terá uma escuderia com seu próprio nome na categoria.

O site “Motorsport” crava o acerto do brasileiro com a equipe da montadora alemã. O Estadão apurou que ainda não há nada oficial, porém, isso deve ocorrer após o GP de São Paulo neste final de semana.

O piloto Gabriel Bortoleto, da Mclaren, durante durante o GP de São Paulo de Fórmula 1 no autódromo de Interlagos, em São Paulo Foto: TABA BENEDICTO

Bortoleto atualmente faz parte do programa de pilotos da McLaren. Ele estaria no processo de se desvincular da equipe inglesa para aí sim ter o caminho livre para assinar com a Audi.