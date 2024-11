Algo incomum na Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) teve de alterar o horário do treino classificatório e da corrida do Grande Prêmio de São Paulo em decorrência da chuva. A tempestade que caiu na capital paulista adiou a sessão que definiria o grid de sábado à tarde para as 7h30 do domingo. E a prova, antes prevista para as 14h, foi antecipada para 12h30 no domingo.

O treino classificatório, marcado originalmente para 15h deste sábado, foi reagendado sete vezes até ser definitivamente remanejado para a manhã de domingo. Será a primeira vez desde 2019 que a definição do grid de largada de uma corrida da Fórmula 1 ocorre no mesmo dia da prova. Há cinco anos, a FIA teve de remarcar a classificação do GP do Japão porque o país asiático era assolado na época pelo tufão Hagibis.

“As condições não são seguras para pilotar, infelizmente essa é a situação”, disse Stefano Domenicali, chefão da Fórmula 1, neste sábado. Lewis Hamilton, da Mercedes, brincou com a situação ao abordar Domenicali. “Eu quero pilotar, nos dê pneus melhores”, afirmou o heptacampeão mundial. Ele pilotaria a histórica McLaren MP4/5B com o qual Ayrton Senna foi bicampeão mundial, em 1990, em uma homenagem ao ídolo brasileiro. Mas o tributo também foi postergado para o domingo.

Chuva adiou treino classificatório para o domingo, mesmo dia da corrida em Interlagos Foto: Taba Benedicto/Estadão

PUBLICIDADE A FIA informou que a decisão foi tomada por causa da “falta de visibilidade dado o nível de chuva que tivemos nas últimas horas”. “Há muita água parada em partes do circuito, o que torna as condições inseguras”, disse, em comunicado, a organização. Ocorre que o domingo também será chuvoso na região do autódromo de Interlagos, conforme a previsão do tempo, o que pode impedir a realização do treino classificatório. De acordo com o regulamento da FIA, no artigo 39.4, item b, caso os pilotos não possam ir à pista para a sessão, o grid de largada para a prova de domingo será determinado pelo resultado do único treino livre realizado neste fim de semana.

Na sexta-feira, a atividade que abriu o GP terminou com Lando Norris, da McLaren, na ponta e Max Verstappen, da Red Bull, na 15ª posição. Se um novo temporal cancelar o treino de classificação, o britânico, que é vice-líder do campeonato mundial, largará na pole, enquanto o holandês tricampeão mundial sairá da última posição (20º), porque tem de cumprir uma punição de cinco posições por troca de componentes do motor.

Funcionários tentam escoar a água da chuva na curva do S do Senna após tempestade atingir o autódromo de Interlagos Foto: Taba Benedicto/ Estadão

O triunfo na corrida dá ao vencedor 25 pontos. Quem termina fora dos dez primeiros lugares não recebe nenhuma pontuação. Verstappen continua na ponta do Mundial, com 367 pontos, enquanto Norris aparece com 323, e Charles Leclerc, 297.

Depois do GP de São Paulo, restarão mais três corridas na temporada: Las Vegas (Estados Unidos), Lusail (Catar) e Abu Dabi (Emirados Árabes Unidos). Contabilizando a prova no Brasil, estão em jogo 112 pontos.

Confira abaixo o grid de largada do GP de São Paulo caso não seja possível realizar o treino classificatório: