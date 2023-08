Com surpresas puxando o grid, pilotos desafiam o anel externo de Goiânia pela Stock Car

A Stock Car tem como característica o equilíbrio. Exemplo disso foi a classificatória para a sétima etapa, que ocorre neste domingo, no Autódrom Ayrton Senna, em Goiânia. Apenas 55 milésimos de segundos separaram o pole, César Ramos, da Ipiranga Racing, do segundo lugar, Lucas Foresti, da A.Mattheis Vogel. Com o anel externo da pista e mais retas, a etapa guarda desafios para os líderes tentarem manter-se no topo, enquanto quem está mais atrás na classificação pode pintar como surpresa.

Thiago Camilo, da Ipiranga Racing, é o líder do campeonato. Ele, assim como Daniel Serra (Eurofarma) e Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), foi do primeiro grupo do treino classificatório. Ao final de todo o grid ter feito o circuito, porém, nenhum dos três estava onde esperava. A pole quase ficou com Casagrande, mas ele foi superado por três pilotos e larga em quarto. Thiago será o sexto. Já Serra foi o que teve mais dificuldade. Depois de um princípio de incêndio no carro na sexta-feira, a equipe até recuperou o veículo, mas o desempenho não foi o melhor e o piloto será apenas 15º. César Ramos surpreendeu e superou o melhor tempo que ele já havia feito no traçado. O piloto cravou a melhor volta com 0m49s995. O gaúcho foi o primeiro e único a baixar o tempo em menos de 50 segundos.

O atual campeão, Rubens Barrichelo (Mobil Full Time) será 13º. Matías Rossi (Full Time Sports), que vinha de uma boa etapa em Interlagos e um desempenho razoável em Mogi Guaçu (SP), ficou apenas em 18º. Já Ricardo Zonta (RCM), que vem ganhando destaque desde as duas últimas etapas superou até mesmo o líder e será o quinto.

Anel externo de Goiânia guarda desafios para uns e oportunidades para outros. Foto: Duda Bairros (Stock Car)

Fechando o top-3, além de Ramos e Foresti, está Nelson Piquet Jr. O piloto da Crown Racing por pouco não ficou em segundo, com volta surpreendente. Ele avaliou que faltou confiança para melhorar o tempo, mas espera ter boa performance na rodada dupla deste domingo.

Stock Car em Goiânia

A sétima etapa da maior modalidade do automobilismo brasileiro guarda uma disputa muito equilibrada. Thiago Camilo e Daniel Serra são separados por apenas um ponto na classificação do campeonato. Em quarto, o atual campeão Rubens Barrichello é o piloto em atividade com mais vitórias no Autódromo Internacional Ayrton Senna, com um total de oito conquistas. Ainda na frente de Rubinho na classificação, está Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), com sete pontos de diferença para o líder. A rodada dupla no domingo está prevista para ser iniciada a partir de 13h30, com transmissão ao vivo da Band, SporTV e nas mídias sociais da Stock Car.