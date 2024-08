A Mercedes fechou o domingo (25) com um sabor bastante amargo. O sétimo lugar de George Russell e a oitava colocação de Lewis Hamilton no GP dos Países Baixos foram resultados bastante insatisfatórios para uma equipe que vinha de três vitórias nas últimas quatro provas.

Toto Wolff, chefe da equipe alemã, sabe disso e esbravejou contra a performance de seu time em Zandvoort. "No último fim de semana, você faz uma dobradinha e, depois, um sétimo e oitavo. Nós claramente erramos uma ou mais configurações na forma como o carro estava funcionando", admitiu. Ainda durante a entrevista ao site oficial da Fórmula 1, Toto justificou também as duas paradas feitas, algo que não estava previsto diante de outras estratégias feitas na corrida. "George ficou terrivelmente sem pneus, por isso fizemos. Lewis travou e ficou nas cordas, foi uma corrida de muito aprendizado".

F-1: Mercedes reconhece resultado ‘doloroso’ nos Países Baixos: ‘Claramente erramos’ Foto: Patrick Post/AP

O W15 foi à pista neerlandesa com acertos diferentes para seus pilotos e, de acordo com o austríaco, não foi exatamente como esperado para um deles. “No geral, o ritmo de Lewis foi bom, correto. Para George, houve um caminho de acerto diferente que precisamos avaliar. Havia mais nisso do que pudemos ver à primeira vista”, analisou.

A diferença para a Ferrari no Mundial de Construtores subiu para 94 pontos (370 x 276 para os italianos). Wolff, assim, acredita que é o momento de encontrar as respostas necessárias para obter um bom desempenho na próxima etapa.

“É muito doloroso mas, às vezes, você precisa de algumas contusões para dar um grande passo novamente e, então, no próximo fim de semana, temos apenas de mostrar isso em pista ao invés de ficar falando muito”, completou.

A Fórmula 1 volta já na semana que vem, entre os dias 30 de agosto a 1º de setembro, com o GP da Itália, direto de Monza.