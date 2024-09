A sexta-feira, 20, do GP de Cingapura mostrou uma prévia do que pode ser um bom duelo entre Lando Norris e Charles Leclerc. Principais perseguidores de Max Verstappen na briga pelo título da Fórmula 1 2024, o inglês e o monegasco se revezaram na ponta em um dia em que foram claramente superiores ao resto do grid.

Carlos Sainz não teve o mesmo ritmo de Leclerc e sofreu com os pneus, mas apareceu no top-3 nas duas sessões. Oscar Piastri, por sua vez, ficou bem abaixo não só de Norris, mas também sofreu para acompanhar Sainz. O australiano ficou metido em um pelotão com Sergio Pérez, George Russell e a grande zebra do dia: a dupla da RB. Tanto Yuki Tsunoda quanto Daniel Ricciardo pegaram top-7 nos dois treinos livres, indicando a 'F1 B' ameaçando peças da 'F1 A', como o próprio Verstappen, só 15º no TL2.

Lando Norris teve melhor desempenho no segundo treino livre do GP de Cingapura. Foto: Vincent Thian/AP

No primeiro dia, Norris e Leclerc ficaram nas duas primeiras colocações em ambos os treinos livres. De tarde, melhor para Charles, enquanto Lando deu o troco à noite. Em um cenário em que Ferrari e McLaren parecem as grandes forças, os dois partem de um patamar melhor que dos companheiros. Há uma observação, porém: o ritmo de corrida da McLaren foi bastante melhor que o da Ferrari nas simulações do dia.

Sainz firme, Piastri ainda perdido: os coadjuvantes da sexta-feira em Singapura

Não dá para descartarmos Sainz e Piastri da briga pela vitória em Marina Bay, a temporada 2024 da F-1 já mostrou bem como pode ser imprevisível. Só que Carlos vive uma luta cansativa com os freios, enquanto Oscar ainda parece meio desconectado com o sinuoso traçado de Singapura. Tudo pode mudar e os dois são candidatos reais ao pódio, mas a fotografia de hoje é de atraso em relação aos companheiros e maiores postulantes hoje a ameaçar o título de Verstappen.

Verstappen pena de novo e desenha nova derrota para Pérez

Foi mais um dia de desespero para Verstappen. A Red Bull continua sofrida e hoje tomou até da RB, mas pior do que ver a equipe irmã caçula no encalço é notar que, novamente, Pérez pode ser uma ameaça. E Max sabe que isso é um risco, afinal, além do carro limitado, trata-se de uma pista em que não anda bem, enquanto Checo adora o traçado. O lado bom para o time taurino veio na simulação de corrida, em que ambos testaram os pneus duros e foram bem, só atrás da McLaren.

Mercedes até vai bem na simulação de corrida, mas precisa de sábado seguro

As equipes estão prevendo um GP de Cingapura de ultrapassagens mais limitados do que já é o comum por lá, então, fazer uma classificação forte é chave. E é esse o desafio da Mercedes, que andou de forma surpreendente na simulação de corrida, no ritmo da Ferrari, mas que não impressionou em volta única. Aí está o segredo para se meter numa briga, quem sabe, por pódio.

RB chega querendo jogo em Cingapura e pode embolar briga

Parece mentira, mas realmente tem jogo para a ‘F1 B’ em Cingapura. Ninguém está falando sobre vencer ou mesmo pódio, mas a RB fez dois treinos livres incrivelmente velozes para os padrões do time. E dá para pensar em top-7, quem sabe top-5? Se for, de fato, uma despedida de Ricciardo da categoria, pode ser da melhor forma possível. O carro jeans renasceu.

No sábado, 21, o terceiro treino livre abre o dia às 6h30 (de Brasília), ao passo que a classificação será às 10h. Por fim, no domingo, 22, os pilotos disputam a corrida em Marina Bay a partir das 9h.