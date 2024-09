F-1: Verstappen cita apoio de pilotos em protesto contra FIA e se defende: ‘Não ofendi ninguém’

Max Verstappen expôs mais uma vez a perplexidade com a punição aplicada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) pelo linguajar considerado “inadequado” na coletiva de imprensa de quinta-feira, em Singapura. Depois da classificação deste sábado (21), o piloto da Red Bull criticou a postura da entidade e ainda revelou que tem recebido apoio dos colegas de Fórmula 1 — o que deixa claro “o que todos pensam”.

Leia também Veja o grid de largada do GP de Cingapura na Fórmula 1, com Norris na pole

PUBLICIDADE Tudo começou depois do presidente FIA, Mohammed Ben Sulayem, pedir publicamente aos pilotos para evitar o uso de palavrões no rádio — fala, aliás, considerada racista por Lewis Hamilton, já que o mandatário disse que “pilotos não são rappers”. Verstappen, então, usou o termo “f...” para se referir ao RB20 em resposta a uma pergunta feita durante a coletiva de imprensa e cutucou a FIA em seguida. “Desculpe-me pela linguagem, mas vamos lá. Somos o quê? Temos cinco, seis anos?”, disparou. Só que a atitude não passou despercebida, e a federação puniu o #1 com “realização de trabalhos de interesse público”.

Verstappen cita apoio de pilotos em protesto contra FIA e se defende: ‘Não ofendi ninguém’ Foto: Reprodução/Instagram @F1

Após a classificação, Max cumpriu a agenda oficial e foi para a coletiva, porém resumiu as respostas a pouquíssimas palavras. Assim que terminou o compromisso com a FIA, ele reuniu todos os jornalistas presentes na conferência e respondeu as questões normalmente, deixando claro que o comportamento era um claro protesto à federação.

“Para mim é simplesmente ridículo receber uma punição por isso”, disse Max ao microfone da Sky Sports depois. “Quando se insulta alguém, isso fica bem claro. Eu nem sequer apontei para uma pessoa. Foi um momento de deslize da língua”, acrescentou.

“Está nas regras. Sinceramente, não é nem sobre os comissários, pois eles estão presos a um livro de regras. Tive uma ótima conversa com eles sobre isso, para ser sincero, são muito compreensivos, mas está nas regras e eles precisam aplicar alguma coisa. Para mim, porém, não é o jeito certo de seguir nosso esporte”, salientou.

Um dos pilotos que saiu em defesa de Verstappen na própria coletiva foi Lewis Hamilton, que classificou a punição como “uma piada”. “É tudo um pouco louco. Não repreendi ninguém, disse uma coisa sobre meu carro. E aí fui punido. Recebi muito apoio dos outros pilotos, acho que está claro o que todos pensam”, encerrou.