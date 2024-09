Veja o grid de largada do GP de Cingapura na Fórmula 1, com Norris na pole

Vice-líder do Mundial de Pilotos, Lando Norris, da Mclaren, conquistou neste sábado (21) a pole position do GP de Cingapura de Fórmula 1. Ele larga a 18ª de 24 etapas do campeonato ao lado do atual líder, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que cravou a segunda colocação. Logo atrás, na fila seguinte, estarão Lewis Hamilton e George Russell, da Mercedes, em terceiro e quarto, respectivamente.

Companheiro do britânico na McLaren e vencedor do GP do Azerbaijão, o australiano Oscar Piastri sai apenas na quinta posição, apesar do favoritismo da equipe no circuito. Já o colega de Red Bull do holandês, o mexicano Sergio Pérez, reclamou do equilíbrio no carro e não conseguiu avançar ao Q3, ficando na 13ª posição, desempenho bem abaixo do rival de garagem, mesmo com o fraco desempenho da escuderia em Cingapura.

TOPSHOT - McLaren's British driver Lando Norris drives during the qualifying session ahead of the Formula One Singapore Grand Prix night race at the Marina Bay Street Circuit in Singapore on September 21, 2024. (Photo by ROSLAN RAHMAN / AFP) Foto: Roslan Rahman/ROSLAN RAHMAN

Faltando pouco mais de 8 minutos para o final da classificação, uma bandeira vermelha paralisou a sessão após Carlos Sainz, da Ferrari, rodar e bater no muro. O espanhol havia deixado Piastri passar e fazia algumas alterações no volante quando perdeu o controle. Oscar e Nico Hülkenberg, da Haas, eram os únicos com tempos já registrados quando o acidente aconteceu.

Com a bandeira vermelha, os pilotos voltaram à pista com cerca de 3 minutos para o fim do treino para a definição do grid. Piastri foi o primeiro a marcar na volta à pista, mas foi logo superado por Norris, que conseguiu permanecer na pole até o final da classificação. Verstappen, um dos últimos a completar, foi quem mais se aproximou, mas não o suficiente para tirar o posto do britânico.

McLaren driver Lando Norris of Britain, left, talks with second placed Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands after qualifying session of the Singapore Formula One Grand Prix at the Marina Bay Street Circuit, in Singapore, Saturday, Sept. 21, 2024. (AP Photo/Vincent Thian) Foto: Vincent Thian/AP

Invasão de ‘Godzilla’ interrompeu treino da Fórmula 1 antes da classificação

PUBLICIDADE Antes da classificação iniciar, um fato curioso marcou o terceiro e último treino livre em Cingapura. Um grande lagarto entrou no circuito de rua de Marina Bay e causou bandeira vermelha logo no início da sessão. O episódio rendeu memes, e a internet chegou até o chamar de “Godzilla”.

Para retomar a sessão, os fiscais correram atrás do animal, o que gerou risadas de Daniel Ricciardo, da RB, nos boxes. Fernando Alonso, da Aston Martin, foi quem passou ao lado do invasor e reportou à equipe pelo rádio. Ainda restavam cerca de 50 minutos para o fim do treino livre, que recomeçou normalmente.

Situação do campeonato da F-1 em 2024:

Mesmo com a queda de desempenho da Red Bull, Verstappen ainda lidera com 313 pontos, contra 254 de Norris. Charles Leclerc, da Ferrari, aparece em terceiro, com 235. Ainda na briga pelo título, o monegasco larga apenas da nona colocação no GP de Cingapura. Oscar Piastri é o último a superar a casa dos 200 pontos, com 222, em quarto.

Entre as equipes, a McLaren assumiu a primeira colocação no GP do Azerbaijão ao marcar um total de 476 pontos, contra 456 da Red Bull e 425 da Ferrari. A equipe britânica é a grande favorita a vencer o Mundial de Construtores, e o restante da temporada promete uma briga acirrada entre as três.

O GP de Cingapura, 18ª de 24 etapas do Mundial da F-1, acontece neste domingo (22), a partir das 10h (de Brasília), com transmissão da Band na TV aberta e da F1TV no streaming.

Confira o resultado da classificação para o GP de Cingapura:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min29s525

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min29s728

3º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min31s842

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min31s867

5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s953

6º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min30s115

7º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min30s214

8º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min30s354

9º - Charles Leclerc (MON/Ferrari),

10º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari),

11º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min30s474

12º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min30s481

13º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min30s579

14º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min30s653

15º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min30s769

16º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min31s085

17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min31s094

18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min31s312

19º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min31s572

20º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min32s054