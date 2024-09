Max Verstappen voltou a ter problemas com o carro da Red Bull e não conseguiu fazer uma boa classificação para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 neste sábado, 14, em Baku. Apesar de ter começado os treinos livres bem, a sessão que definiu o grid de largada foi liderada por Ferrari e McLaren, com Charles Leclerc cravando mais uma pole, seguido de Oscar Piastri e Carlos Sainz.

Até mesmo Sergio Pérez foi melhor que o neerlandês e vai largar em quarto neste domingo, 15, a partir das 8h (de Brasília). Questionado, Verstappen disse que voltou a ter dificuldades de pilotagem com o carro taurino.

Veja o grid Charles Leclerc faz a pole no GP do Azerbaijão

“Fizemos algumas mudanças no carro para a classificação, que dificultaram a pilotagem e a conexão com a pista. Depois do Q1, eu sabia que seria difícil. Não consegui otimizar o carro nas curvas e tive problemas. Você nunca quer isso em um circuito de rua”, afirmou o tricampeão mundial.

Verstappen reclamou do desempenho nas curvas no GP do Azerbaijão. Foto: Ali Haider/AP

Verstappen elogiou o desempenho da Ferrari, que chegou a Baku mostrando força desde o início das atividades de pista, mesmo sob o favoritismo da McLaren, já que tem o melhor carro do grid neste momento. "Eles são sempre rápidos por aqui e isso não é uma surpresa. A combinação Charles e Ferrari aqui é rápida. Sobre amanhã, a sensação que temos agora não é boa. Vamos ver", finalizou Verstappen.

Foi a terceira vez neste ano em que Leclerc conquistou o melhor tempo para o grid de largada e a quarta pole consecutiva em Baku para o piloto, com 1min41s365.