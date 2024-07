Max Verstappen sequer conseguiu garantir a primeira fila para o GP da Hungria de Fórmula 1, mas se contentou com o terceiro lugar conquistado na classificação, que aconteceu neste sábado, 20. O piloto da Red Bull revelou que se esforçou para tentar ficar com a pole, mas reconheceu que, no momento, a McLaren tem um equipamento mais competitivo. Apesar de estar um passo atrás, o tricampeão espera se colocar na briga pela vitória caso tenha um “carro bom” no domingo.

Embora Verstappen tenha conseguido se sobressair em relação aos rivais na maioria das etapas, a McLaren se colocou como uma das potências da temporada e tem incomodado o domínio da Red Bull. Na classificação do GP da Hungria, Max até tentou impedir o domínio do time britânico, mas acabou ficando atrás do pole Lando Norris e de Oscar Piastri. A diferença em relação à dupla, no entanto, não foi grande. Apenas 0s046 separaram Norris do tricampeão. Após a sessão que definiu o grid de largada, Verstappen admitiu que não tinha ritmo o suficiente para ir além do terceiro lugar. Contudo, afirmou que ainda pode brigar pela vitória.

Verstappen reconhece que McLaren vive momento melhor que a Red Bull. Foto: Denes Erdos/AP

“Ficamos atrasados durante todo o fim de semana. Tentei chegar o mais próximo possível [da pole], mas não o suficiente. Simplesmente não conseguimos identificar o porquê disso. O terceiro lugar ainda está muito próximo, só tenho de torcer para que o carro seja bom na corrida”, disse Verstappen.

“Adoro competir, mas gostaria de estar no topo, mas no momento sinto que estamos correndo atrás, mas não desisto da luta. Amanhã deve ser um dia diferente, sem chuva e só espero que isso nos ajude”, finalizou o titular da Red Bull. No domingo, os pilotos disputam a corrida em Budapeste a partir das 10h.

Grid de classificação do GP da Hungria de Fórmula 1