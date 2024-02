A grande notícia do mundo do automobilismo neste início de ano foi o acordo entre Lewis Hamilton e a Ferrari para 2025. Mas a nova temporada de Drive to Survive, série da Netflix que conta os bastidores da Fórmula 1, dá um passo atrás e revela a tensão por trás da renovação com a Mercedes, feita em 2023.

Lewis Hamilton não vive boa fase com a Mercedes e decidiu trocar de equipe para 2025. Foto: Divulgação/ Netflix

Hamilton assinou com a Mercedes em 2023 um contrato que previa que o britânico pilotaria para os alemães por apenas um ano, com possibilidade de renovação por mais um. No entanto, o heptacampeão decidiu mudar de ares e vai migrar para a Ferrari, escuderia mais tradicional da Fórmula 1, mas que vive longe das glórias há 17 anos.

Data de lançamento de Drive to Survive 6

A sexta temporada de Drive do Survive será lançada no dia 23 de fevereiro. A série é um dos marcos de maior sucesso entre as empreitadas da Fórmula 1 para conquistar novos fãs. Por meio dela, um número expressivo de jovens foram arrebatados pelo circo e deram nova vida à categoria máxima do automobilismo mundial.

Ao todo, serão 10 episódios que contam os bastidores da temporada 2023 da Fórmula 1, que teve Max Verstappen, da Red Bull, consagrado como tricampeão mundial. Além de Hamilton, terão destaque as equipes Ferrari, Aston Martin, McLaren, Haas, Williams e Alpine, e os pilotos Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Nyck de Vries e Lando Norris.

Veja a sinopse de cada um dos episódios da 6ª temporada de Drive to Survive