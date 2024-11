F1: horários e onde assistir ao Grande Prêmio da Las Vegas

O Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 começa nesta quinta-feira, 21, às 23h30 (de Brasília), com o primeiro treino livre. No dia seguinte os pilotos fazem o segundo treino livre, no mesmo horário do primeiro. No sábado, 22, às 03h (de Brasília) eles decidem a classificação do grid de largada para a prova que acontece no domingo, 24, às 03h (de Brasília). A etapa pode definir o título da competição.

Com a vitória no GP de São Paulo, Max Verstappen, da Red Bull, ficou muito próximo de conquistar o campeonato. Ele tem 393 pontos na classificação geral contra 331 de Lando Norris, da McLaren, que é o segundo colocado. Três cenários no GP de Las Vegas dão o título ao holandês: a vitória, caso, no final, a diferença de pontuação para Norris for de apenas dois pontos ou se Norris chegar abaixo da oitava colocação.

Verstappen comemora vitória no GP de São Paulo, que o deixou perto do título do campeonato Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Para manter a disputa em aberto, Lando Norris precisa vencer o GP de Las Vegas. Assim, ele não depende do resultado de Verstappen para seguir na luta pelo título. Depois dos Estados Unidos, os pilotos viajam para o Qatar e, em seguida, Abu Dhabi, que são as duas corridas que encerram a temporada da Fórmula 1.

GP de Las Vegas: horários e onde assistir