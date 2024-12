F1: horários e onde assistir ao Grande Prêmio de Abu Dabi

O Grande Prêmio de Abu Dabi neste final de semana encerra a temporada de 2024 da Fórmula 1. A corrida ocorrerá no próximo domingo, 8, no circuito de Yas Marina.

Max Verstappen já assegurou o título do Mundial de pilotos por antecipação. No entanto, a disputa entre construtores continua aberta. McLaren e Ferrari possuem chances de conquista neste final de semana.

GP de Abu Dabi neste final de semana encerra a temporada de 2024 da Fórmula 1. Foto: Taba Benedicto/Estadão

PUBLICIDADE Abu Dabi está no calendário da Fórmula 1 desde a temporada de 2009. Max Verstappen foi o vencedor das últimas quatro corridas no circuito. Neste ano de 2024, não há corrida sprint nos Emirados Árabes Unidos. Na sexta-feira, 6, Charles Leclerc liderou o primeiro treino livre. Poucos minutos depois, porém, foi punido com a perda de 10 posições no grid de largada de domingo. O piloto de Mônaco anotou o tempo de 1min24s321 na primeira atividade da pista no fim de semana. Ele deixou para trás o inglês Lando Norris, da McLaren, e a dupla da Mercedes, formada pelos britânicos Lewis Hamilton e George Russell.

Após ser superado por Charles Leclerc na sessão de abertura, Lando Norris reagiu no segundo treino livre e foi o mais rápido da sexta-feira. Em sua melhor volta, Norris anotou 1min23s517, quase um segundo mais veloz que a melhor marca de Leclerc no primeiro treino livre do dia. Piastri veio logo atrás, com 1min23s751. Quem mais se aproximou da dupla foi o alemão Nico Hülkenberg, da equipes Haas, com 1min23s979.

Os pilotos voltam à pista neste sábado, 7, para a terceira sessão livre, a partir das 7h30 (horário de Brasília). O treino classificatório está marcado para as 11h. A corrida, no domingo, tem largada prevista para as 10 horas (de Brasília).

GP de Abu Dabi: horários e onde assistir