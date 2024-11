F1: Leclerc se revolta com ultrapassagem de Sainz em Las Vegas: ‘Ser legal só me f... '

Charles Leclerc ficou revoltado com a atitude do companheiro de equipe, Carlos Sainz Jr, por ignorar instrução da Ferrari e ultrapassá-lo no GP de Las Vegas de Fórmula 1, realizado neste domingo, 24. O monegasco chegou a dizer ao engenheiro que o pedido deveria ter sido feito “em espanhol”. Depois da prova, chutou o balde e bradou pelo rádio: “Ser legal só me f... ”.

O lance aconteceu na volta 32, logo após Charles realizar a segunda troca de pneus. Imediatamente, o engenheiro Bryan Bozzi passou a mensagem: “Carlos foi instruído a não ultrapassar, mas ele está muito perto”. Leclerc, então, vê o #55 passá-lo no fim da reta. “Cuide dos seus pneus. Foco neles”, continua o engenheiro.

Charles Leclerc ficou irritado após ultrapassagem de Sainz em Las Vegas. Foto: Rudy Carezzevoli/AFP

PUBLICIDADE Nesse momento, Leclerc dispara: “Tente em espanhol, talvez!”. Sainz seguiu à frente e ainda bateu Max Verstappen na briga pelo pódio, terminando em terceiro. Ao cruzar a linha de chegada, Leclerc se revoltou por completo: “É, fiz meu trabalho, mas ser legal só me fode o tempo todo, o tempo todo! Não é nem ser legal, é ser respeitoso. Sei que tenho de ficar quieto, mas chega um ponto que é sempre a mesma coisa, então“. Bozzi, então, corta o #16 e diz que ele “fez o certo pela equipe”.

Não é a primeira vez que Leclerc e Sainz se estranham na pista. Na Espanha, por exemplo, os dois foram flagrados discutindo no parque fechado depois de se tocarem na corrida. Na Cidade do México, Charles passou reto e não cumprimentou imediatamente o companheiro ao descer do carro. O monegasco, todavia, reclamou da imagem “tirada de contexto”.

A Fórmula 1 volta no Catar, de 29 de novembro a 1º de dezembro, para a disputa da penúltima etapa da temporada 2024.