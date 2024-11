5 coisas que aprendemos no GP de Las Vegas, 22ª etapa da Fórmula 1 2024

A Ferrari tratava o GP de Las Vegas como a grande oportunidade das quatro últimas corridas do calendário. Em São Paulo, acertaram o prognóstico e sofreram, minimizando danos com Leclerc. Mas erraram na prova americana. Ainda que os italianos tenham sido bem melhores que a McLaren, viram a Mercedes passar como um trem desgovernado e, assim, tiraram pontos, mas menos do que deveriam para os papaias. Agora vem o GP do Catar que, na previsão vermelha, seria a pior corrida. É hora de operar um milagre, isso em meio a uma crise interna entre Leclerc e Sainz às vésperas da partida do espanhol para a Williams.

Zebra passeia: Mercedes faz 1-2 em fim de semana dominante em Las Vegas

Se alguém apostou que a Mercedes lideraria todas as sessões do fim de semana em Las Vegas, certamente está muito rico agora. Contra todos os prognósticos, os prateados ganharam vida no frio e massacraram os rivais, a ponto de Russell controlar a corrida quase toda e Hamilton, mesmo largando em décimo, chegar em segundo com tranquilidade. Um baile que faz o time imaginar o que seria a performance caso o mundo estivesse uns 10ºC mais frio.

Haas vira para cima da Alpine e RB volta para jogo: a briga pelo G6

A briga mais quente do pelotão é a pelo G6. Depois do milagre de São Paulo, a Alpine teve um choque de realidade em Las Vegas, viu Esteban Ocon ter corrida fraca, mecânicos perdidos nas paradas e uma quebra de Pierre Gasly, que largava em terceiro. Um baque duro e que fez os franceses perderem o sexto lugar para a Haas de Hülkenberg. A RB também não largou o osso e foi carregada em boa performance de Tsunoda. Os três times seguem coladinhos com duas etapas para o fim.

A Fórmula 1 volta na próxima semana no Catar, de 29 de novembro a 1º de dezembro, para a disputa da penúltima etapa da temporada 2024.