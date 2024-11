F1: o que Verstappen precisa fazer para ser tetracampeão mundial em Las Vegas?

Max Verstappen está muito próximo de conquistar o tetracampeonato de Fórmula 1. Depois da magnífica vitória no GP de São Paulo, o piloto holandês da Red Bull disparou na ponta e pode garantir o título da categoria neste domingo, no Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos, com três etapas de antecedência.

Com 393 pontos, Verstappen tem 62 à frente de Lando Norris, segundo colocado, com 331. Com apenas 86 pontos em jogos nas últimas corridas restantes da temporada 2025, o britânico da McLaren é o único piloto capaz de desbancar o holandês.

Max Verstappen, da Red Bull, pode conquistar o tetracampeonato da Fórmula 1 em Las Vegas. Foto: Alfredo Estrella/AFP

Para ser campeão em Las Vegas, Verstappen tem de fazer no máximo dois pontos a menos do que Norris. Ou seja, se o holandês ficar em 5º e o britânico, em 4º, já seria suficiente para o piloto da Red Bull emplacar o quarto título consecutivo da Fórmula 1. Vale ressaltar que o competidor dono da volta mais rápida ganha um ponto extra caso encerre a prova entre os dez primeiros colocados. Confira a tabela abaixo:

Formato de pontuação

25 pontos 18 pontos 15 pontos 12 pontos 10 pontos 8 pontos 6 pontos 4 pontos 2 pontos 1 ponto

O GP de Las Vegas acontece neste domingo, às 3h (horário de Brasília). A 22ª etapa da Fórmula 1 em 2024 será transmitida pela Band, em TV aberta.