Acidente na MotoGP: veja quem eram os pilotos mortos, Érico e André, na prova de Cascavel

Um acidente fatal marcou a quarta etapa do Circuito Brasileiro de MotoGP. No último domingo, em prova disputada em Cascavel (PR), André Veríssimo Cardoso, de 42 anos, foi atropelado por Érico Veríssimo da Rocha, de 38, e ambos não resistiram aos ferimentos do acidente e morreram no hospital da cidade.

As imagens são fortes. A prova parou e ambos foram socorridos antes de serem levados para o hospital. Érico morreu assim que chegou. André Cardoso, que foi atropelado, veio a óbito horas mais tarde. As informações foram confirmadas pela assessoria da entidade de MotoGP. Eles disputavam a 4ª Etapa da Moto1000GP, no Autódromo Zilmar Beux. O vídeo abaixo do acidente é de imagens fortes. A organização da prova prestou apoio e solidariedade aos familiares dos pilotos mortos. Não houve mais corrida depois do acidente.

Apesar do mesmo sobrenome, os dois pilotos não eram parentes. Érico Veríssimo da Rocha era natural de Olinda, em Pernambuco, e nunca escondeu sua relação com as motos e a velocidade. Nas redes sociais, o piloto tinha poucas fotos e vídeos, mas todas as postagens eram sobre as etapas que disputava.

Na atual temporada, o piloto era o sétimo colocado após três provas concluídas da Moto1000GP e buscava sua primeira vitória no ano. Érico era casado e tinha um filho, de cinco anos. Além da carreira na motovelocidade, Érico Rocha era empresário do ramo de motos.

Érico Veríssimo Rocha, de 38 anos, deixou um filho de cinco anos Foto: ARQUIVO PESSOAL

André Veríssimo Cardoso morreu aos 42 anos. Nascido na cidade de São Paulo, o piloto competia na motovelocidade desde 2011. Antes de chegar na Moto1000GP, André foi campeão de outras categorias, como 600cc Pro e 1000cc Evo da SuperBike Brasil. Nas redes sociais, André mostrava sua paixão pelas motos e a rotina de piloto da Moto10000GP para seus mais de 40 mil seguidores e conseguia viver focado no esporte.

Como começou sua carreira profissional mais tarde do que o habitual, André Cardoso trabalhou profissionalmente como publicitário alguns anos antes de migrar para o esporte. Ele ficou um pouco conhecido, principalmente nas redes sociais, em 2020, quando perdeu uma etapa por ter comemorado a vitória antes de cruzar a linha de chegada. O piloto foi ultrapassado por um rival momentos antes do fim. André era solteiro e não tinha filhos.

André Veríssimo Cardoso era piloto de motovelocidade desde 2010 e foi campeão de categorias menores da modalidade Foto: ARQUIVO PESSOAL

Confira o comunicado oficial da Moto 1000 GP

“Carreras são carreras”, dizia Fangio. Sob o sentimento de alegria da vitória e da dor perante o impostor sombrio da tragédia, que é imponderável do esporte motor. Foi assim na etapa de Cascavel da Moto1000GP, em que o autódromo se vestiu de belo com o sol e a multidão que o lotou, que chorou com a tragédia que nos levou Érico Veríssimo da Rocha e André Veríssimo Cardoso. Tragédia essa que escureceu o brilho do espetáculo. Tristeza...é o único sentimento que nos domina neste momento.

Família Moto1000GP.