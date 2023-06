Felipe Fraga faz a primeira pole desde o retorno à Stock Car

Felipe Fraga vai largar na frente na etapa da Stock Car em Cascavel (PR). O piloto da Blau Motorsport fez a melhor volta do final de semana com 1min03s003 no treino classificatório da manhã deste sábado, 17. O tricampeão Daniel Serra (Eurofarma) será o segundo, seguido por Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel), Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), Gaetano Di Mauro (Hot Car) e César Ramos (Ipiranga Racing). O líder Thiago Camilo vai sair da nona posição.

A volta do Autódromo Zilmar Beux à temporada da Stock Car foi fria somente na temperatura. A manhã começou com 6ºC no município do sudoeste paranense. O frio afeta o aquecimento dos pneus. Além disso, a chuva que atingiu a cidade durante a semana deixou resquícios no entorno da pista, já que a grama virou, em parte, lama.

Felipe Fraga fez a volta mais rápida do final de semana com 1min03s003. Foto: Duda Bairros/Stock Car

Rubinho e Dudu Barrichello vão largar lado a lado

Eliminados ainda no Q1, Rubens Barrichello e o filho, Dudu, ambos da Full Time, vão largar juntos na corrida 1. Os dois estavam no mesmo grupo da primeira classificatória. O tempo de cada um os colocou em 18º e 19º para a largada.

A umidade da manhã também afetou a pista. Cacá Bueno, da KTF Sports, foi um dos pilotos que sentiu efeitos disso e teve o tempo prejudicado. Ele errou na curva do Bacião e rodou na lama. Marcos Gomes, da Cavaleiro Sports, é dono de três vitórias em Cascavel, mas também ficou no Q1 depois de um problema com um dos pneus.

César Ramos levou o Q2 seguido de perto por Felipe Fraga

O gaúcho da Ipiranga Racing fez o melhor tempo no Q2. Já o líder do campeonato e companheiro de César, Thiago Camilo fico fora do Q3 e vai largar em nono. Nelsinho Piquet Jr. (Crown Racing) também perdeu para a curva do Bacião. O carro teve um problema na suspensão e a bandeira vermelha chegou a ser acionada.

Os dois carros da A. Mattheis Vogel, com Gabriel Casagrande e Lucas Fortesti, avançaram. Para Lucas, a pole seria mais especial, por ser na sua corrida de número 200.

Fraga comemora a primeira pole no retorno à Stock Car. Foto: Duda Bairros/Stock Car

‘Só melhoramos’, avalia Fraga sobre pole

Felipe Fraga poupou no Q2 para ficar na frente no Q3. O piloto teve a volta mais rápida de todos os treinos, fazendo a equipe Blau Motorsport comemorar antes mesmo de Daniel Serra, da Eurofarma, terminar o percurso.

Foi a primeira pole de Fraga desde que ele voltou à modalidade, nesta temporada. São 11 na carreira do piloto que foi o campeão mais jovem da Stock Car, aos 21 anos, em 2016.

“Fazer uma pole na Stock Car é mais difícil que qualquer corrida no mundo afora. Estou feliz pela evolução do nosso time. Começamos a temporada um pouco tímidos, mas só melhoramos”, comemorou Fraga depois da conquista.

Lucas Foresti enfentou problemas com a lama na última volta. Em uma tentativa ousada, o piloto perdeu o controle do carro fazendo a curva do Bacião, o que o tirou da disputa. “Tentando buscar a pole, estava em 3º, e fui na grama. Carro deu aquela voadinha”, explicou o piloto. O veículo de Foresti, porém, não teve grandes problemas. Ele larga em 3º no domingo.

Grama com lama prejudicou Lucas Foresti no Q3. Foto: Reprodução

Grid de largada em Casvavel (PR)

Felipe Fraga (Blau Motorsport) Daniel Serra (Eurofarma) Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel) Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) Gaetano Di Mauro (Hot Car) César Ramos (Ipiranga Racing) Enzo Elias (Crown Racing) Ricardo Maurício (Eurofarma) Thiago Camilo (Ipiranga Racing) Allam Khodair (Blau Motorsport) Guilherme Salas (KTF Sports) Júlio Campos (Lubrax Podium) Rafael Suzuki (Pole Motorsport) Matías Rossi (Full Time Sports) Nelson Piquet Jr. (Crown Racing) Felipe Massa (Lubrax Podium) Bruno Baptista (RCM Motorsports) Rubens Barrichello (Full Time) Eduardo Barrichello (Full Time) Cacá Bueno (KTF Sports) Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli) Rodrigo Baptista (KTF Sports) Gianluca Petecof (Full Time Sports) Denis Navarro (Cavaleiro Sports) Ricardo Zonta (RCM Motorsports) Felipe Baptista (Blau Motorsport) Tony Kanaan (Texaco Racing) Átila Abreu (Pole Motorsport) Marcos Gomes (Cavaleiro Sports) Lucas Kohl (Hot Car)

Saiba tudo sobre a Etapa de Cascavel da Stock Car: horário e onde assistir

Na temporada de 2022, o Autódromo Zilmar Beux ficou fora do circuito da modalidade. Após reformas, ele foi reintegrado. A primeira dificuldade já se apresentou na quinta-feira, 15, quando equipes e pilotos ficaram em São Paulo depois do Aeroporto de Cascavel fechar por chuva forte e neblina. As adaptações variaram e teve quem pegou jatinho, novos voos ou mudou o destino, indo para Foz do Iguaçu ou Maringá e depois para o município da etapa.

A Stock Car chega a quarta etapa com a liderança de Thiago Camilo (Ipiranga Racing), com 99 pontos. Atrás dele, estão Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), com 97; Rubens Barrichello (Full Time), com 79; César Ramos (Ipiranga Racing), com 77 e Ricardo Maurício (Eurofarma), com 73.

A rodada dupla da prova está prevista para às 11h da manhã de domingo. As corridas terão transmissão ao vivo da Band (TV aberta), SporTV (TV fechada) e do canal da Stock Car no YouTube.