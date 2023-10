Galvão Bueno relembra tricampeonato de Ayrton Senna na Fórmula 1: ‘Que saudade’

O narrador Galvão Bueno usou suas redes sociais nesta sexta-feira para relembrar os 32 anos do terceiro título mundial de Ayrton Senna na Fórmula 1. O locutor publicou um vídeo com sua narração do Grande Prêmio de Suzuka, no Japão, que consagrou o ídolo brasileiro na categoria máxima do automobilismo.

“32 anos desse dia! Ayrton Senna, tricampeão mundial de F-1! É do Brasil! Que saudade!”, publicou Galvão em seu perfil. Em 1991, o brasileiro era o grande favorito para a conquista do título e tinha o inglês Nigel Mansell, da Williams, como principal concorrente.

Antes mesmo do término do Grande Prêmio do Japão, Senna já pôde comemorar seu último título mundial. Mansell, no início da 10ª volta, abandonou a prova, consagrando o brasileiro como campeão. Por isso, o piloto da McLaren, que liderava a prova deixou o austríaco Gerhard Berger, seu companheiro de equipe, ultrapassá-lo na última volta e ficar com a vitória em Suzuka.

Ayrton Senna é um grande ídolo nacional e continua inspirando pilotos mundo afora. Foto: John Pryke/ Reuters

Galvão e Senna eram grandes amigos e costumavam trocar confidência. Uma delas, aliás, evocou o grito de “Eu sabia, eu sabia, Senna deixa Berger passar” ao narrar o momento em que o brasileiro tira o pé do acelerador e permite que o austríaco vença o GP do Japão.

A frase não soou bem aos ouvidos de Boni, diretor da Globo à época. Após a prova, Galvão recebeu o bronca. “Se você sabia (que Ayrton deixaria Berger passar), por que não contou antes? Era sua obrigação profissional”, disse. O narrador admite que deveria ter contextualizado a frase e anunciado aos telespectadores sua informação.