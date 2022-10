GP de SP de F-1: Waze terá narração de Reginaldo Leme, ícones interativos e parceria com a cidade

A três semanas do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, o Waze, aplicativo de GPS e locomoção para dispositivos móveis, anunciou novidades para o evento, que marca o calendário da cidade paulista. A etapa acontece entre os dias 11 e 13 de novembro e celebra os 50 anos da categoria no País.

Entre as ativações da marca está uma parceria com a Band, emissora oficial da categoria no Brasil, que promete uma experiência imersiva para os usuários. O narrador Sergio Mauricio e o comentarista Reginaldo Leme gravaram, juntos, uma voz de navegação especial para guiar os motoristas do aplicativo, com termos e frases marcantes do universo das corridas automobilísticas.

Sérgio Maurício e Reginaldo Leme terão suas vozes usadas para locomoção dos usuários no Waze. Foto: Divulgação

Além desse recurso sonoro, os usuários poderão selecionar um ícone de carro de corrida com as cores da bandeira para guiá-los pelas ruas. “Essa parceria com o Waze vem para solidificar ainda mais o sucesso da Fórmula 1 na Band. Sergio Mauricio e Reginaldo Leme são as vozes do Mundial no Brasil e vêm desenvolvendo um excelente trabalho na emissora desde 2021. Circular pelas ruas de São Paulo, sendo guiado por essa dupla icônica, fará com que o motorista se sinta realmente inserido no GP de São Paulo”, afirma Denis Gavazzi, diretor de Esportes da emissora.

Esta experiência está disponível no menu do aplicativo, ao selecionar a opção “Vozes Band”. Para usar o carro de corrida, o usuário deve ir na aba “Exibição de Mapa” e, na seção Ícone do veículo, selecionar o ícone especial. Ambos os conteúdos ficam disponíveis no app até o dia 20 de novembro.

“A parceria com o Waze é mais uma experiência que trazemos para o público do Grande Prêmio e para a população de São Paulo. A proposta é oferecer um serviço que oriente os motoristas em seus deslocamentos durante os dias da prova, de forma criativa e educativa. Queremos que o deslocamento até o autódromo seja algo agradável, seguro, tranquilo, com o mínimo de impacto sobre a rotina da Cidade”, ressalta Alan Adler, CEO do GP São Paulo de F1.

Além dessas interações com os usuários do aplicativo, o Waze irá oferecer informações e dados para a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP) durante todo o evento. Por meio desta troca, os motoristas serão alertados sobre os possíveis fechamento de ruas e poderão localizar bolsões de estacionamentos para facilitar a chegada dos usuários que vão ao GP.

“Em 2021, o GP de São Paulo recebeu mais de 180 mil pessoas durante os três dias de evento O impacto dele na cidade de São Paulo tanto na quantidade de turistas quanto no fluxo de carros é muito grande. Estamos novamente juntos com a CET-SP mapeando bloqueios de ruas, organizando faixas adicionais e reversíveis e mantendo os motoristas constantemente informados sobre as condições do trânsito”, explica Douglas Tokuno, executivo do Waze para parcerias na América Latina.