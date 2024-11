A edição de 2024 do Grande Prêmio de São Paulo contou com condições atípicas que prejudicaram a experiência do fã de Fórmula 1. A chuva e a modificação nos horários das atividades implicaram em longas filas para acesso do público ao Autódromo de Interlagos e complicações no trânsito no entorno do local.

No sábado, a chuva que atingiu a região de Interlagos fez com que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) adiasse o treino classificatório para a manhã seguinte, às 7h30. Na esteira dessa decisão, o horário da corrida também foi alterado, sendo antecipado em 1h30. As corridas da Copa Porsche, prévias à Fórmula 1, foram canceladas.

Público do GP de São Paulo sofreu com a chuva ao longo do fim de semana, em Interlagos. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Essas modificações demandaram um replanejamento para os torcedores, organização e logística. Os portões seriam abertos às 6h30, apenas uma hora antes do início das atividades. Quem pôde chegar cedo se aglomerou diante dos portões e teve muita dificuldade para acompanhar o treino classificatório. O som dos motores dos carros já ecoava enquanto milhares de pessoas aguardavam do lado de fora do autódromo. "Após a abertura dos portões, tivemos problemas localizados no gerenciamento do grande fluxo de pessoas. Mas, ainda pela manhã, a situação foi normalizada", informou a organização do GP em contato com o Estadão. A reportagem também buscou contato com a Prefeitura de São Paulo, que afirmou que "o acesso ao Autódromo de Interlagos é de responsabilidade da organização da Fórmula 1″.

Reformas prometem novos recordes e mais conforto para o público

Em 2024, o GP de São Paulo bateu novo recorde de público, com a presença de mais de 290 mil pessoas, somando aquelas que estiveram nas arquibancadas e na fan zone, novo espaço montado no Kartódromo Ayrton Senna com visão limitada para a pista e que contou com atrações musicais e interação com pilotos e membros das equipes da Fórmula 1. Quando passou por lá, Lewis Hamilton quebrou protocolos para ficar mais próximos dos torcedores e distribuir autógrafos e posar para selfies.

O Autódromo de Interlagos está passando por obras e, por isso, foram montadas algumas estruturas provisórias para a recepção do GP de São Paulo. Uma tenda foi erguida para a imprensa e o novo hospitality center foi usado com capacidade de público limitada.

Entrada no GP de São Paulo de Fórmula 1 registrou filas ao longo dos três dias de eventos. Foto: TABA BENEDICTO

O novo hospitality center terá 22 mil metros quadrados e se tornará um dos maiores setores vip do autódromo, podendo receber até 6 mil pessoas. O local será útil para eventos automobilísticos e musicais. Dois túneis subterrâneos estão sendo construídos para ligar o setor G ao miolo do circuito, na região onde fica o hospital interno. “O túnel, que será concluído até abril de 2025, irá facilitar o trânsito de grandes estruturas, caminhões e do público ao interior do circuito, sem a necessidade de atravessar a pista, proporcionando maior fluidez e segurança”, informa o Poder Municipal.

Para os próximos anos, serão erguidos ainda um prédio administrativo atrás dos boxes e arquibancadas fixas no setor D, atrás do S do Senna, e próximo à Curva do Laranjinha. O setor A também ganhará um novo nível de arquibancada. A intenção é que o número de lugares fixo chegue a 37 mil e que, até 2027, o GP de São Paulo receba cerca de 120 mil pessoas por dia. Algumas obras devem ser entregues no primeiro semestre de 2025 e o investimento deve chegar a R$ 275 milhões.

Na região próxima ao autódromo, será feita a duplicação da Ponte Jurubatuba, cuja conclusão está prevista para fevereiro de 2026. A Prefeitura também cita o prolongamento da Marginal do Pinheiros em oito quilômetros como uma forma de desafogar o trânsito da região. A licitação para essa obra, porém, está suspensa pelo Tribunal de Justiça.

Mudanças na Fórmula 1 em 2025

Após dois anos compondo uma rodada tripla, em 2025, São Paulo terá um local mais privilegiado no calendário da Fórmula 1. Na próxima temporada, o GP paulistano se descola dos eventos em Austin e na Cidade do México. A capital paulista recebe a corrida no dia 9 de novembro, novamente como 21ª etapa do ano.

Essa semana de descanso entre os GPs na América do Norte e no Brasil é importante para São Paulo e foi uma solicitação feita pelo GP, de acordo com o CEO do evento, Alan Adler. “Uma semana a mais para preparação de Interlagos faz muita diferença para nós”, afirmou o dirigente.

Brasileiros e argentinos foram maioria no GP de São Paulo de 2024. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Em 2024, o GP de São Paulo viu a demanda por ingressos crescer por causa do fenômeno provocado pela entrada de Franco Colapinto na Fórmula 1. O argentino da Williams moveu milhares de compatriotas para a capital paulista. No entanto, ele não tem lugar garantido na categoria na próxima temporada. Na equipe de Grove, não há espaço, mas ele é cobiçado pela Red Bull seja para a equipe principal ou o time satélite, a RB. Outra novidade pode despertar mais interesse dos brasileiros pela prova. Gabriel Bortoleto, líder do campeonato de pilotos da Fórmula 2, está muito próximo de um acerto com o projeto da Audi com a Sauber pode devolver o Brasil ao grid da Fórmula 1 após sete temporada sem lugar fixo.