McLaren rejeita mudança no estilo de Norris e cita Áustria como ‘única lamentação’

Chegando no GP de São Paulo de Fórmula 1, Lando Norris ainda sonha com o título do Mundial de Pilotos e segue respaldado pela McLaren nesta disputa. Nesta sexta-feira, 1º, em entrevista coletiva acompanhada pelo GRANDE PRÊMIO, Andrea Stella, chefe da equipe papaia, valorizou a “maturidade” do britânico na luta pelo campeonato e negou que o piloto tenha de mudar o estilo de pilotagem.

PUBLICIDADE Para Stella, Norris tem evoluído corrida após corrida em vários sentidos, desde a habilidade atrás do volante até a atitude que demonstra em pista. Segundo o dirigente, esse amadurecimento é essencial para disputar contra Max Verstappen, “um dos melhores da história da Fórmula 1″. Com isso, a McLaren segue focada em evoluir e tornar a melhor versão da equipe “corrida após corrida”, segundo Stella.

A quatro provas do fim da temporada, Norris tenta diminuir distância para Verstappen. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

“Acho que Lando está lidando com essa situação de estar na luta pelo título de uma forma que estamos gostando. Diria que agora é um piloto muito maduro, rápido e sua habilidade continua melhorando o tempo todo. A atitude, o aprendizado com cada situação. Acho que Lando definitivamente é agora um piloto maduro para ter sucesso nesse tipo de luta, que é uma luta contra um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, considerando os títulos que Max conquistou, e isso é universalmente reconhecido”, disse Stella.

“Então, continuamos dizendo ao Lando o tempo todo para manter o que está fazendo. Vamos continuar melhorando o tempo todo e nos tornar a melhor versão de nós mesmos corrida após corrida”, continuou.

Além disso, Stella também foi questionado se Norris deveria mudar sua abordagem ou o estilo de pilotagem nas disputas com Verstappen. O italiano negou, mas apontou que lamenta os pontos perdidos pela batida entre os dois rivais na Áustria. Ainda assim, o dirigente da McLaren afirmou que não há mais arrependimentos em 2024 além do acidente no Red Bull Ring.

“Quando digo para continuar fazendo o que estamos fazendo, obviamente quero dizer isso de uma forma ampla, mas definitivamente também quero dizer isso de uma forma muito específica. Acho que aprendemos algumas coisas na Áustria. Chegamos um pouco perto demais e os pontos que perdemos na Áustria devido a uma colisão são pontos que lamentamos”, comentou.

“Não lamentamos realmente muitos outros pontos nesta temporada. Talvez os de Austin, onde ainda acreditamos que a classificação final não está correta, mas respeitamos o trabalho dos comissários. Tentamos, com o direito de revisão, encontrar algumas correções para a situação que aconteceu em Austin”, destacou.

“Do ponto de vista do Lando, essa é a maneira como deve correr. Lando também reflete, na maneira como corre, nossos próprios valores. Corremos de forma justa, de maneira correta e de forma esportiva. Nessas disputas próximas, há uma terceira parte, que são os comissários. Confiamos nos comissários”, encerrou o chefe da McLaren.

Na tarde desta sexta-feira, no Autódromo de Interlagos, o Oscar Piastri, da McLaren anotou o tempo de 1min08s899 e vai partir do primeiro lugar na corrida sprint, no sábado. Lando Norris, seu parceiro de equipe, fará companhia na primeira fila, seguido de Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull.

A corrida sprint do GP de São Paulo está agendada para este sábado, às 11h (de Brasília). Mais tarde, às 15h, serão definidas as posições de largada para a corrida principal, que acontece no domingo, às 14h.