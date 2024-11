F1: Hamilton relata dores com quiques da Mercedes em São Paulo

Lewis Hamilton não começou o fim de semana da melhor forma no GP de São Paulo, realizado no Autódromo de Interlagos. Nesta sexta-feira, 1º, o heptacampeão mundial foi apenas o 16º colocado no único treino livre da etapa brasileira e reclamou bastante da Mercedes ao longo de toda a sessão. Com muitos quiques, o inglês chegou a alegar dores e questionou quanto tempo a atividade ainda duraria.

PUBLICIDADE “Estou quicando em todas as partes da pista”, reclamou Lewis pelo rádio. “Na verdade, estou sentido um pouco de dor, cara. Quanto tempo a mais [no treino livre] ainda temos?”, questionou. Peter Bonnington, engenheiro de Hamilton, logo respondeu: “Quando você cruzar a linha de chegada, teremos mais uma volta”. O último giro, entretanto, não mudou muita coisa para o inglês na tabela de tempos. Lewis calçou apenas pneus médios em todas as 30 voltas que deu no treino e alcançou 1min11s754 na melhor tentativa.

Hamilton reclamou de dores na sexta-feira do GP do Brasil. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Na tarde desta sexta-feira, no Autódromo de Interlagos, o Oscar Piastri, da McLaren anotou o tempo de 1min08s899 e vai partir do primeiro lugar na corrida sprint, no sábado. Lando Norris, seu parceiro de equipe, fará companhia na primeira fila, seguido de Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull.

A corrida sprint do GP de São Paulo está agendada para este sábado, às 11h (de Brasília). Mais tarde, às 15h, serão definidas as posições de largada para a corrida principal, que acontece no domingo, às 14h.