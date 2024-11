Red Bull admite problemas com asa traseira e pneus em Las Vegas: 'Falta equilíbrio'

A Red Bull não teve um bom começo de fim de semana no GP de Las Vegas de Fórmula 1. Além do problema com a aderência, que foi enfrentado por boa parte do grid, o consultor Helmut Marko admitiu que o time taurino também sofreu com o desgaste de pneus e com a configuração da asa traseira.

Red Bull enfrente problemas na asa traseira, e Verstappen reclama da aderência na pista. Foto: Patrick T. Fallon/AFP

“Não temos outra asa traseira, uma que seja menor, como vemos em nossos rivais. Isso seria mais útil, com certeza. No stint curto, não saímos com pneus macios. No stint mais longo fomos parcialmente bem. Algumas voltas foram competitivas, mas os pneus traseiros se desgastaram muito. Ainda falta equilíbrio”, destacou Marko.

“Podemos melhorar em classificação. Mas na corrida, o desgaste é um problema. Amanhã é outro dia, mas acontece de as pessoas serem rápidas nos treinos, mas isso não se repete na corrida. Com certeza vamos melhorar até lá”, finalizou o chefe da Red Bull.

Ainda na noite de sexta-feira, os piloto realizam o terceiro treino livre. Em seguida, na madrugada de sábado, 23, disputam a classificação às 3h. Por fim, a largada da corrida em Las Vegas será no domingo, 24, às 3h.