Sainz comemora volta ‘quase perfeita’ em classificação do GP da Cidade do México

Carlos Sainz apresentou mais uma vez um ótimo desempenho com a Ferrari e conquistou a pole-position do GP da Cidade do México, 20ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 1. O espanhol citou as dificuldades enfrentadas no Autódromo Hermanos Rodríguez e reconheceu o bom trabalho executado por ele, elogiando as duas voltas “quase perfeitas” no Q3.

O dono da SF-24 #55 começou o fim de semana com o pé direito. Depois de terminar o TL1 na segunda posição, ficando atrás apenas de George Russell, da Mercedes, conseguiu dar a volta por cima e encerrou o primeiro dia de atividades como o mais rápido. No TL3, já neste sábado, 26, ficou atrás apenas de Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren.

Carlos Sainz irá largar na pole no GP do México Foto: Alfredo Estrella/ALFREDO ESTRELLA

No momento de definição, Sainz soube lidar com o carro e cravou 1min15s946, superando Max Verstappen por 0s225. Charles Leclerc, companheiro de equipe, terminou em quarto, 0s319 atrás do espanhol. "Muito feliz e ótimas voltas. Muitas vezes, ficamos com a sensação de que não é possível encaixar uma boa volta completa aqui no México, pois é difícil lidar com os carros escorregando. Mas hoje, honestamente, minhas duas voltas no Q3 foram praticamente idênticas, quase perfeitas. Acabei de fazer duas voltas realmente sólidas no Q3, o suficiente para a pole, e estou muito feliz, porque normalmente não é o que acontece aqui no México. É uma pista muito complicada", comemorou.

“Desde Austin, pelo menos do meu lado, conseguimos dar um passo à frente. Também na classificação, tentando encontrar algo a mais na volta de preparação e cuidando bem dos pneus, e parece que estamos indo na direção certa”, continuou Sainz. “Obviamente, ansioso para terminar o trabalho amanhã, mas pelo menos a pole de hoje mostra o progresso que fizemos”, destacou.

Terceira colocada na classificação do Mundial de Construtores, a Ferrari ainda sonha com o título. Com 496 pontos somados, o time de Maranello está 48 pontos atrás da McLaren, líder da competição. Entretanto, os vermelhos contam com os dois pilotos nas primeiras duas filas do grid de largada, enquanto a escuderia de Andrea Stella viu Piastri ser eliminado já no Q1.

“É a nossa primeira prioridade. Antes de tudo, precisamos levar os dois carros até o fim, mas, se vencermos a corrida, aqueles 7 ou 8 pontos a mais que ganhamos são importantes para a equipe no campeonato. Estou ansioso para manter a primeira posição na curva 1 e, a partir daí, espero que nosso ritmo de corrida seja bom o suficiente para vencer”, finalizou.