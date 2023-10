Stock Car em Buenos Aires: onde assistir, horário e grid de largada

A nona etapa da Stock Car acelera neste domingo, dia 8, no Autódromo Oscar y Juan Galvez, em Buenos Aires. Felipe Fraga, da Blau Motorsport, fez a pole na classificatória e vai sair na ponta, acompanhado de Gianluca Petecof, da Full TIme, na primeira fila. O líder Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel, será o 3º.

Matías Rossi, argentino da Full Time, fez bom tempo nos treinamentos de sexta-feira. No sábado, ele chegou até o Q3, para disputar a pole. Porém, a estratégia do piloto foi deixar a volta rápida para o final do tempo. Assim, ele teria que superar o tempo de Fraga, o que não aconteceu por 122 milésimos de segundos. Rossi ainda viu Petecof e Casagrande o superarem, e vai largar em 4º.

O grid é confortável para Casagrande. O líder do campeonato tem 217 pontos na busca pelo bicampeonato. Atrás dele, os mais próximos são Rubens Barrichello (Mobil Full Time), Ricardo Zonta (RCM), Daniel Serra (Eurofarma), Thiago Camilo (Ipiranga Racing) e Rafael Suzuki (Pole Motorsport). Apenas os dois últimos largam próximo das primeiras linhas do grid. Petecof, que vem consolidando-se como um grande nome da nova geração de pilotos, pode encostar no topo da classificação a depender do desempenho em Buenos Aires.

Fraga tem dois pódios nesta temporada. Ambos foram no segundo lugar, em Cascavel (PR) e no Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Na primeira ocasião, o piloto ainda havia feito a pole e manteve a liderança em boa parte da prova. Porém, Daniel Serra o superou e ficou com a vitória da corrida 1.

Felipe Fraga sai na frente neste domingo em Buenos Aires. Foto: Duda Bairros (Stock Car)

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Buenos Aires (Argentina)

: Buenos Aires (Argentina) AUTÓDROMO : Oscar y Juan Galvez.

: Oscar y Juan Galvez. DATA : 08/10/2023 (domingo).

: 08/10/2023 (domingo). HORÁRIO: 10h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Band (TV aberta).

SporTV 2 e Band Sports (TV fechada).

YouTube da categoria.

Grid de largada da 9ª etapa da Stock Car