Stock Car em Velocitta: onde assistir, horário e grid de largada

A Stock Car volta a acelerar no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), neste domingo, ao meio-dia. A décima etapa da temporada dá tom de decisão para a disputa do título. Felipe Fraga, da Blau Motorsport, fez a pole no sábado. O líder Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) será o quarto. Daniel Serra (Eurofarma) e Gaetano Di Mauro (Hot Car) fecham o top-3 do grid.

O classificatório foi marcado pela apreensão com a chuva em Mogi Guaçu. O Q1 chegou a correr com pneus de chuva. Foi a primeira vez que foram utilizados este tipo de pneu da marca sul-coreana Hankook, substituta da Pirelli. No grupo 2 do Q1, porém, a pista já estava seca. Reflexo disso foi que a maioria dos primeiros pilotos a irem para a pista foram eliminados já na primeira etapa do classificatório. No Q3, para a disputa da pole, apenas Gaetano Di Mauro, da Hot Car, era do grupo 1 no Q1.

A disputa para puxar o pelotão foi acirrada. Gabriel Casagrande não conseguiu superar Fraga e Daniel Serra, da Eurofarma. A dupla fez exatamente o mesmo tempo, com 1min31s089. Fraga, porém, saiu antes dos boxes e conseguiu a marca pouco antes de Serra, tendo prioridade na classificação. Assim, ele chegou na terceira pole do ano e quer, agora, a primeira vitória com a Blau.

Felipe Fraga comemora a terceira pole na temporada em que retornou para a maior categoria do automobilismo brasileiro. Foto: Marcelo Machado De Melo

LOCAL, DATA E HORÁRIO DA STOCK CAR EM VELOCITTA

LOCAL : Mogi Guaçu, São Paulo

: Mogi Guaçu, São Paulo AUTÓDROMO : Velocitta

: Velocitta DATA : 29/10/2023 (domingo).

: 29/10/2023 (domingo). HORÁRIO: 12h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Band (TV aberta).

SporTV 2

YouTube da categoria.

Grid de largada da décima etapa da Stock Car 2023