Tony Kanaan terá carro do Flamengo na disputa da Stock Car em Goiânia; veja fotos

O carro de Tony Kanaan vai ganhar o apoio de uma nação na sétima etapa da Stock Car neste fim de semana, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. A equipe Texaco Racing, que já ostentava o veículo nas cores preto e vermelho, levou a parceria com o Flamengo para a maior modalidade do automobilismo brasileiro. Assim, o capô e o aerofólio do carro terão referências ao clube do Rio.

O carro mantém as cores rubro-negras, mas ganha o escudo do Flamengo no capô e o apelido “Mengão” no aerofólio. No design, há também novas faixas vermelhas nas laterais com a sigla “CRF”. Tony Kanaan definiu como “uma honra” ter o apoio da torcida flamenguista. “O apoio de cada um dos torcedores mandando energia positiva para nós vai contar demais na hora de buscar o resultado”.

Ele ainda espera uma boa prova neste domingo, já que tem familiaridade com o estilo oval do circuito, que inclui um anel externo. “É algo que entendo bastante, pois fiz muito isso na minha vida. Minha melhor classificação na Stock Car foi aqui, em Goiânia, nessa pista e nesse traçado. Estou bastante confiante”, projeta o piloto.

Tony Kanaan fez "revelação" do carro na quinta-feira, no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia. Foto: Marcelo Machado De Melo (Stock Car)

Segundo o diretor de marketing da ICONIC, gestora da marca Texaco, Paulo Gomes, a ideia é dar mais visibilidade à Texaco Racing, aliando sua imagem ao futebol. “Acredito que essa parceria com o Flamengo materializa nossa estratégia de crescimento e presença da marca”, avaliou.

Escrita "Mengão" no aerofólio, a sigla "CRF" nas laterais e escudo do clube no capô são os novos detalhes para esta etapa. Foto: Marcelo Machado De Melo (Stock Car)

Stock Car em Goiânia

A sétima etapa da maior modalidade do automobilismo brasileiro guarda uma disputa muito equilibrada. Thiago Camilo e Daniel Serra são separados por apenas um ponto na classificação do campeonato. Em quarto, o atual campeão Rubens Barrichello é o piloto em atividade com mais vitórias no Autódromo Internacional Ayrton Senna, com um total de oito conquistas. Ainda na frente de Rubinho na classificação, está Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), com sete pontos de diferença para o líder.

Os treinos da Stock Car em Goiânia começam na manhã desta sexta-feira. A programação continua no sábado com o segundo treino às 8h45 e a classificação, 13h. A rodada dupla no domingo está prevista para ser iniciada a partir de 13h30, com transmissão ao vivo da Band, SporTV e nas mídias sociais da Stock Car.