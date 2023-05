Três pilotos buscam quebrar tabu na Stock Car no Autódromo de Tarumã

A Stock Car volta a acelerar no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), neste domingo. São seis anos longe do local de nascimento da modalidade, em 1979. Um tabu da pista está ameaçado. Nas 35 corridas no circuito gaúcho, nunca um piloto nascido no Rio Grande do Sul conseguiu subir no lugar mais alto do pódio.

São três candidatos com chances de encerrar o jejum – Lucas Kohl, piloto da Hot Car, nascido em Santa Cruz do Sul, e os novo-hamburguenses César Ramos (Ipiranga Racing) e Arthur Leist (substituto de Tony Kanaan na Texaco Racing).

Apesar da presença dos três no grid, o mais próximo de conquistar o feito inédito é César Ramos. O piloto de 34 anos ainda não venceu em 2023. Porém, ele vem embalado por bons resultados. Nas duas etapas desta temporada (Goiânia e Interlagos), ele esteve no Q3, o top-6 pilotos da classificatória. Além dele, somente Bruno Baptista (RCM e Gaetano Di Mauro (Hot Car) mantiveram essa constância neste ano.

César Ramos fez o melhor tempo no treino livre de sexta-feira, 19 Foto: Marcelo Machado de Melo/Stock Car

“Quero quebrar esse tabu. Já imagino como deve ser (ganhar em Tarumã)... Eu ganho a corrida, paro meu carro na curva 1, já vou para o churrasco de alguém”, afirmou César Ramos. A cidade natal do piloto fica a 56 km de Viamão, município onde fica Tarumã.

Mesmo com ímpeto, César considera que a estratégia deve prevalecer sobre a vontade de vencer em casa. “Quero somar o maior número de pontos. Chegamos sempre disputando ótimas posições. Temos condição de brigar por isso. Quero ganhar em casa, mas tenho que pensar na estratégia de construir o campeonato”, disse em entrevista ao Estadão.

Quanto à técnica, não há dúvidas que as curvas de Tarumã podem ser traiçoeiras. As mudanças dos carros também devem demandar atenção dos pilotos. “Temos novidades, vai ser surpreendente a primeira saída. É um carro diferente do que se tinha em 2017, quando corremos em Tarumã pela última vez. E a mudança dos pneus também vai ser um desafio para os pilotos”, analisa Ramos, “É uma pista rápida. É similar a um circuito de rua, em que um erro custa caro. Não só financeiramente, mas para o piloto. As batidas lá são fortes”.

TREINO LIVRE E DUDU FORA

Foi o gaúcho da Ipiranga Racing que fez o melhor tempo na sexta-feira, no treino livre, com 1min04s439. O top-5 ainda teve o companheiro de equipe Thiago Camilo, seguido por Gaetano di Mauro, Cacá Bueno e Gabriel Casagrande.

O líder do campeonato, Ricardo Maurício ficou com o 13º tempo. O atual campeão, Rubens Barrichello, com o 25º. Dudu Barrichello teve uma batida em uma das curvas. O acelerador travou e o carro teve danos no chassi. A Full Time não vai conseguir recuperá-lo a tempo. O piloto não teve contusões e volta na etapa de Cascavel (PR), em 18 de junho.

RETOMADA DE TARUMÃ

Em 2018, a Vicar, promotora da Stock Car, anunciou que Viamão ficaria fora da temporada. O autódromo não cumpria com as modificações de segurança exigidas pela Comissão Nacional de Circuitos da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Os problemas eram a área de escape e proteção maior entre as curvas 8 e 9, sequência de alta velocidade da pista. A curva 1 – uma das mais rápidas dos autódromos brasileiros – também preocupava.

Após obras para nivelamento e adequação das áreas de escape e zebras, o circuito voltou para o calendário.

PROGRAMAÇÃO

No sábado, 20, as classificatórias serão às 12h50. Para valer, a corrida 1 será às 12h40 de domingo, seguida pela segunda, às 13h20. As corridas terão cobertura no portal e nas redes sociais do Estadão. E na TV pela Band e SporTV 3.

