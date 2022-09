Verstappen ameniza chances de título em Singapura: ‘Quero vencer e me divertir’

Melhor carro, alto índice de aproveitamento nas pistas, sintonia perfeita com a equipe e uma ampla vantagem na classificação. Muitos são os motivos que já colocam Max Verstappen na condição de campeão da temporada de Fórmula 1. Mas apesar da condição privilegiada, o holandês da Red Bull prefere tirar o peso de uma responsabilidade extra para a próxima corrida. A ordem é “aproveitar o momento”.

“Eu só quero ir para Singapura e tentar vencer essa corrida também. Apenas me divertir. Estamos tendo uma ótima temporada. Então acho que também devemos apreciá-la. Aproveitar o momento.”

Com a vitória no GP da Itália, o holandês Max Verstappen abriu 116 pontos de vantagem contra o monegasco Charles Leclerc. Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters

O discurso de Verstappen tem base no seu desempenho muito acima da média nesta temporada. Até aqui, foram 11 vitórias. E mais: vem de cinco triunfos consecutivos estabelecendo uma margem de vantagem gigantesca para o monegasco Charles Leclerc na pontuação do Mundial de pilotos (335 a 219).

Emocionado pelo bom momento, ele fez um balanço do que tem sido essa temporada. “Estamos tendo um ano incrível. Tivemos muitos desafios diferentes nos mais variados tipos de pistas. Agora, o carro parece funcionar em todos os circuitos. Isso nos deixa extremamente satisfeitos”, comentou o holandês.

A proximidade da conquista do título da temporada por antecipação já projeta os mais diferentes cenários com Verstappen campeão na próxima corrida. Um triunfo com volta mais rápida e uma combinação com Leclerc chegando no máximo, em oitavo, dá o título ao holandês. Neste caso, a diferença entre os dois pilotos seria de 138 pontos. Max chegaria a 361 contra 223 do rival monegasco. A pontuação disponível nos 5 GPS que restam é justamente de 138 pontos (contando com melhor volta e sprint). Verstappen leva a melhor no critério de desempate.

O piloto da Red Bull fica com o título também no caso de vitória sem ponto por volta mais rápida. Para isso, Leclerc precisar chegar no máximo em nono lugar (sem o bônus de melhor volta). Outra condição para o título do holandês ser confirmado no próximo GP passa internamente pela equipe da Red Bull. É que Sergio Perez não pode chegar ao pódio.