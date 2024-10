Sem correr riscos, Max Verstappen manteve a liderança da corrida sprint do GP dos Estados Unidos, disputada neste sábado (19), e dominou do início ao fim para voltar ao lugar mais alto do pódio da Fórmula 1. Depois de superar Carlos Sainz por 3s8, o tricampeão mundial disse que a soberania na prova curta o fez lembrar “velhos tempos”, referindo-se ao período recente de glórias da Red Bull.

"Não foi ruim, lembrei dos velhos tempos", brincou Verstappen. "Estou muito feliz com o dia de hoje. Se você olhar para a corrida como um todo, a Ferrari também estava muito rápida, mas finalmente voltamos a correr", analisou. "Normalmente, estávamos sempre olhando para trás, mas conseguimos fazer nossa própria corrida dessa vez e tivemos um bom ritmo", destacou o neerlandês ao entrevistador Guenther Steiner, ex-chefe da Haas.

Verstappen brinca com domínio em vitória na sprint dos EUA: ‘Lembrou velhos tempos’ Foto: Mark Sutton/AFP

Publicamente avesso às corridas sprint, Verstappen é o maior vencedor da Fórmula 1 no formato. Questionado sobre a ironia por Steiner, o tricampeão argumentou que “deve ser porque não gosta delas” e destacou a correria em um fim de semana com apenas um treino livre. Por outro lado, celebrou o histórico positivo.

“É um fim de semana sempre muito frenético para colocar o carro na janela certa, mas tivemos sorte nas últimas sprints e o carro sempre esteve nesse ponto. Há mais pressão para entregar, mas as coisas têm funcionado para nós”, finalizou Verstappen.