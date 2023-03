Após BBB 23, Key Alves anuncia retorno ao vôlei e volta para defender Osasco

Key Alves, ex-participante do Big Brother Brasil 23, anunciou volta ao time de vôlei do Osasco no último sábado, 11. A líbero postou vídeo em sua conta no Instagram confirmando volta ao esporte profissional, no entanto a volta às quadras ainda não tem dada, já que ela tem uma lesão no joelho esquerdo e deve passar por cirurgia. Além disso, a ex-sister também foi anunciada pelo diretor do programa, Boninho, que foi escolhida para participar do intercâmbio com o La Casa de Los Famosos, versão mexicana do reality show.

“É sobre ter uma família, um time ,uma equipe e várias amizades verdadeiras! Obrigada por tudo time e estou de volta pra casa”, Key escreveu em legenda do vídeo confirmando retorno. Nele também é revelado que a jogadora informou às colegas e treinadores que iria para o Big Brother Brasil. “Acho que chegou no momento certo. Estou traçando novos caminhos, é um sonho.”, falou a jogadora no vídeo antes do confinamento.

A volta às quadras, porém, ainda está incerta. Após a entrada da jogadora no BBB 23, haviam dúvidas sobre a volta de Key à carreira como jogadora. Ela sofreu uma lesão ligamentar com rompimento do cruzado anterior do joelho esquerdo antes de entrar no reality, em outubro de 2022. A cirurgia foi cogitada tanto pela atleta como pela equipe médica do Osasco, mas depois foi decidido pela escolha de um tratamento mais conservador. Agora que a atleta deixou o programa e anunciou sua intensão de voltar ao vôlei, há expectativas de que ela passe pela cirurgia.

Outro fato que adia a volta de Key Alves ao elenco do Osasco é o intercâmbio anunciado pelo diretor do BBB 23, Boninho. Em seguida, a própria Key postou em suas redes sociais uma foto do seu visto mexicano. “O Game continua”, escreveu Key. A atleta recebeu 56,76% dos votos no paredão contra Domitila Barros e Sarah Aline do último dia 7 e acabou sendo a oitava eliminada do programa.

Na noite de sábado, a ex-BBB foi ao jogo do time do Vinhedo pela Superliga B de vôlei feminino para assistir a irmã gêmea, Keyt, líbero do time do interior paulista, quem enfrentou o Sesi Bauru. Foi a primeira vez que as irmãs se encontraram desde a eliminação de Key Alves do Big Brother Brasil. Gustavo Benedetti, o Cowboy, com quem Key teve um romance no reality show, acompanhou a atleta ao jogo. O Vinhedo venceu o Sesi Bauru por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 20/25, 21/25 e 20/25.

