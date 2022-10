Jogadoras celebram momento de renovação na seleção brasileira de vôlei

As jogadoras da seleção brasileira feminina de vôlei valorizaram a campanha do time no Mundial, finalizado neste sábado. O Brasil foi derrotado na decisão pela favorita Sérvia por 3 sets a 0. Quase todas as atletas falaram sobre o momento de renovação da equipe e a esperança de seguir nesse ritmo intenso nas próximas competições.

“Temos que valorizar muito essa medalha de prata. Foram duas finais para o nosso grupo nessa temporada, na Liga das Nações e no Campeonato Mundial”, afirmou a ponteira Gabi, capitã da seleção brasileira. “Queríamos muito esse ouro, foi um grupo que mostrou uma força e uma união muito grandes nos momentos de dificuldade que passamos nessa competição. É uma equipe que não desistiu em momento algum.”

A central Carol foi outra a celebrar a campanha. “Estou feliz pela nossa campanha e, principalmente, com a nossa atitude na competição. Não saímos satisfeitas. Queríamos o ouro e esse título inédito, mas valorizamos muito essa prata pelo trabalho do grupo”, comentou. “Temos um grupo forte e podemos fazer ainda mais. O time está todo de parabéns.”

O Brasil foi derrotado pela Sérvia por 3 sets a 0. Foto: Sander Koning/EFE

Veterana em meio a tantas jovens jogadoras, Carol Gattaz voltou à equipe para disputar o Mundial e não se arrependeu. “Tenho muita gratidão por estar nesse grupo. Fui muito bem recebida e fizemos uma campanha incrível. Foi muita batalha de um time sem vaidade, com cada uma torcendo muito pela outra. Queríamos o ouro, mas foi um grande resultado. Vou seguir me doando para estar pronta para defender o Brasil.”