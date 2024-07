Olimpíadas 2024: Conheça Darlan, o fã de Naruto que é destaque da seleção de vôlei em Paris

A primeira convocação de Darlan para a seleção adulta foi aos 19 anos, para as etapas da Bulgária e do Japão da Liga das Nações de 2022, ocasião em que ganhou oportunidade como titular por causa de uma lesão do irmão, que rompeu o tendão de Aquiles. Hoje, a disputa entre os dois é das mais acirradas. No sábado, um dia antes do jogo em que Darlan foi o protagonista no triunfo diante dos checos, Alan cumpriu o papel e foi o maior pontuador da vitória por 3 sets a 0 sobre o Catar, com 14 pontos.

Os irmãos foram criados em Nilópolis, cidade da Baixada Fluminense, no Rio. Por isso a disputa do Pré-Olímpico na capital carioca facilitou a presença de familiares na arquibancada. Dona Aparecida, a mãe da dupla, tem assistido aos jogos no Maracanãzinho. Ao fim da partida de domingo, os filhos pularam as placas de publicidade e correram para abraçá-la. O jogo desta terça-feira está marcado para 20h30. O Brasil tenta sua terceira vitória em três jogos. O técnico Renan ainda não se decidiu pelo titular, Alan ou Darlan. No Pré-Olímpico, todos jogam contra todos e há duas vagas para a Olimpíada de Paris.