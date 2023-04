Praia Clube ganha certificado da Federação e se torna referência mundial no vôlei de praia

O Praia Clube, equipe de vôlei de praia de Uberlândia, em Minas Gerais, se tornou o primeiro clube do mundo a receber o título de “Centro de Excelência de Vôlei de Praia”. O reconhecimento, dado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) neste sábado, dia 29, é um marco para a modalidade nacional.

A oficialização do título ocorreu durante a realização do Beach Pro Tour Elite 16 nas dependências do próprio clube. O presidente do Praia Clube, Guto Braga, o campeão olímpico e embaixador da FIVB, Giba, autoridades e demais representantes da Federação Internacional de Voleibol estiveram presentes e inauguraram um monumento que simboliza o marco da modalidade no Brasil. O vôlei de praia é uma das modalidades mais fortes do Brasil em Jogos Olímpicos.

Praia Clube se tornou o primeiro clube do mundo a receber o título de “Centro de Excelência de Vôlei de Praia”. Foto: Eliezer Esportes/Praia Clube

Com a certificação do centro de treinamento pela federação, atletas de vôlei de praia de qualquer nacionalidade podem utilizar a estrutura do Praia Clube para treinos ou competições. “Nos tornamos um centro de referência para treinamento de todas as seleções do mundo e de todos os projetos que a Federação Internacional de Vôlei promove com países emergentes no vôlei de praia em campings, em condições de treinamento. Isso para nós é fantástico” explicou Guto Braga.

Em declaração exclusiva ao Estadão, o gerente-executivo de alto rendimento do COB, Sebástian Pereira, celebrou a conquista do clube. “É de extrema importância e mostra que o Brasil tem relevância no cenário Mundial. Um reconhecimento deste porte aqui em Uberlândia, em um clube como o Praia Clube, só mostra como o trabalho deles, que tem Duda e Ana Patrícia como atletas da modalidade e se preocupam com a base e o futuro do vôlei de praia também, é muito bem feito. É motivo de orgulho para o COB (Comitê Olímpico do Brasil) ter aqui no País um lugar com esse tipo de reconhecimento.”

Nos últimos anos, o Praia Clube vem trabalhando para se tornar uma referência olímpica e paralímpica no Brasil. Além do reconhecimento da FIVB, a equipe também é a primeira a oferecer um centro de treinamento completo à modalidade em um ciclo olímpico.

O projeto, que se iniciou no começo de 2022, já rendeu frutos. Duda e Ana Patrícia, dupla do Praia Clube, foram campeãs mundiais em Roma, na Itália, venceram etapas do Beach Pro Tour - Elite 16 - e assumiram o topo do ranking mundial. Ainda em 2022, o Praia Clube recebeu as finais do Circuito Sul-Americano da modalidade e a etapa brasileira do Beach Pro Tour - Elite 16. Neste ano, as duas competições estão no calendário das etapas de areia do Praia Clube.