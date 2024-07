Vídeo: Gabi, ponteira da seleção de vôlei, viraliza após cesta com o pé

Em Paris desde o começo da semana, a seleção feminina de vôlei faz os últimos ajustes antes da estreia contra o Quênia, no dia 29 de julho nos Jogos Olímpicos. Entre um treino e outro, um momento de descontração chamou atenção nas redes sociais pela habilidade da ponteira Gabi Guimarães com os pés.

No vídeo, a jogadora brinca ao lançar uma das bolas com o pé em direção a uma cesta de basquete. A bola entra com perfeição e as companheiras de time comemoram com a ponteira.

Gabi Guimarães, ponteira da seleção brasileira feminina de vôlei Foto: Wander Roberto/COB

PUBLICIDADE Nas redes sociais, o vídeo circulou e gerou memes entre os usuários. “Cada vez que a Gabi aparece chutando a bola de vôlei um professor de educação física morre. Mas pelo menos ela entrega lances bonitos”, escreveu uma das contas. Outra usuária afirmou que a atleta podia fazer um “bico” em vários dos esportes olímpicos que usam bola. “Amo que a Gabi mistura vôlei, futebol e basquete ao mesmo tempo. Ela é nossa coringa, pode dar uns bicos em vários esportes”. Além da partida contra o Quênia, a equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrentará Polônia e Japão na fase de grupos.

Veja o vídeo da cesta de Gabi durante o treino.