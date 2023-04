Vira-lata caramelo invade e interrompe jogo de campeã olímpica do vôlei de praia; assista

Uma cena inusitada aconteceu na Etapa de Itapema do Circuito Mundial de vôlei de praia. A partida com a presença de Laura Ludwig, campeã olímpica de 2016, foi interrompida por conta de uma invasão de um vira-lata caramelo. O animalzinho entrou na área do jogo enquanto a alemã se preparava para sacar, ele invadiu a quadra e deitou na areia. O vídeo do “flagrante” foi publicado pela Confederação Brasileira de Vôlei, a CBV.

O jogo foi válido pelo Challenge de Itapema, uma da etapas do Circuito Mundial de vôlei de praia para a temporada de 2023. As alemãs Laura Ludwig e Louisa Lippmann jogavam contra as americanas Wheeler e Zana, pela fase preliminar. No primeiro set, quando o placar marcava 8 a 6 para as germânicas, a campeã olímpica foi interrompida no momento do saque pelo cãozinho que entrou na quadra. Na transmissão da partida pode-se ver o animalzinho chegando quando Ludwig desiste do saque. Houve a tentativa de retirar o animalzinho, que simplesmente invadiu a área do jogo e deitou na areia.

O vira-lata caramelo é uma instituição brasileira! 🐶



E nem a campeã olímpica Laura Ludwig escapou. O doguinho entrou em quadra durante o jogo da alemã no Challenge de Itapema do Circuito Mundial, deitou na areia e pediu um pouco de carinho... 🥰 pic.twitter.com/izc0r20TE3 — CBV (@volei) April 7, 2023

Depois da interrupção inusitada, Ludwig e Lippmann acabaram vencendo as adversárias por 2 sets a 0, com parciais de 14/21 e 12/21. Mas a competição não seguiu para a dupla da Alemanha, que foram superadas pelas chinesas Wang e Zhu na partida seguinte, por 2 sets a 1, com parciais de 11/21, 21/16 e 15/11.