Walewska, campeã olímpica em Pequim 2008 com a seleção de vôlei, morre aos 43 anos

Campeã olímpica em Pequim-2008 com a seleção brasileira de vôlei, a central Walewska morreu na noite desta quinta-feira, dia 21, em São Paulo. Não se sabe a causa da morte. A família não revelou. A jogadora tinha 43 anos e estava aposentada desde o fim da temporada de 2021/2022, quando defendeu o Praia Clube de Uberlândia.

Walewska estava em São Paulo para gravar um podcast nesta quinta-feira sobre sua carreira no vôlei e divulgar seu livro, contando sua trajetória na carreira. Em contato com a reportagem do Estadão, a família da atleta informou que só irá comentar o ocorrido na manhã desta sexta-feira e pediu respeito ao momento difícil. Zé Roberto e Bernardinho não acreditam na morte da amiga. Ela treinou com os dois melhores técnicos do Brasil. Sua carreira na seleção começou aos 19 anos, quando foi chamada pela primeira vez. Era meio de rede. Relembre a carreira da jogadora.

Walewska, medalhista de ouro pela seleção brasileira de vôlei em 2008, morre aos 43 anos Foto: Reprodução/Instagram/@walewska.oliveira

Durante sua passagem por São Paulo, Walewska esteve no centro de treinamento do Palmeiras e se encontrou com o técnico Abel Ferreira. Na oportunidade, a jogadora e o treinador trocaram seus livros e tiveram um momento de conversa sobre esporte e vida, carreira e gestão. A repercussão de sua morte foi uma só: de incredulidade. As amigas ‘choraram’ ao saber da triste notícia.

“Quando me disseram (de sua morte), eu não acreditei. Não vale a pena me chatear com o futebol, vários treinadores me disseram isso. Tem de aprender a desfrutar e dar o seu melhor. A verdade é que estamos na fila. Mesmo sem saber quando é a nossa vez, mas estamos todos na fila. Não vale a pena. Temos que ser gratos e eu sou grato por tudo. Quando recebo uma notícia dessas, te faz pensar sobre o significado da vida. Nestes momentos em que falamos da morte, pensamos e questionamos qual é a missão quanto homem, pessoa, cidadão. É duro. Tive uma oportunidade em particular com ela e foi espetacular. Tivemos uma hora e ela foi espetacular. Ela era capitã da equipe e foi extraordinária”, disse Abel Ferreira ao ser questionado sobre o ocorrido em sua coletiva após a derrota para o Grêmio em jogo em Porto Alegre

O treinador do Palmeiras estava visivelmente emocionado. “Perguntei como era a transição de atleta para aposentado e ela reconheceu que era um luto. Há muitas coisas que os atletas ganham, mas todos tem que se preparar para a próxima etapa. Foi uma honra extraordinária e quando me disseram a notícia, eu não quis acreditar. Infelizmente, é preciso. Às vezes temos medo de fazer as coisas em campo, mas comparado a isso? Para mim foi uma notícia muito triste. Dou minhas condolências à família e a sensação que tenho é de que não é verdade”.

Nas redes sociais, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) publicou uma nota de pesar lamentando a morte da jogadora. “Waleska era uma jogadora especial, sua trajetória no esporte será para sempre lembrada e reverenciada”, disse o presidente da CBV, Radamés Lattari.

O Praia Clube, equipe profissional de vôlei feminino de Uberlândia, Minas Gerais, onde Walewska foi capitã e campeã da Superliga 17/18 e do Sul-Americano 2021, também declarou pesares. “O vôlei brasileiro e a comunidade esportiva perderam uma verdadeira lenda”, afirma em nota. “Que sua memória e legado continuem a brilhar como uma fonte de inspiração para as gerações futuras”.

Carreira de Walewska

Campeã durante toda a carreira, Walewska nasceu em Belo Horizonte e começou sua caminhada no esporte aos 12 anos quando passou em um teste do Minas Tênis Clube, tradicional clube da capital mineira. No vôlei, a atleta passou por Minas, Rio de Janeiro, São Caetano, Perugia, Murcia, Odintsovo, Vôlei Futuro, Campinas, Praia Clube e Osasco.

Pela seleção brasileira, Walewska foi campeã de quase tudo e atuou por cerca de dez anos. Campeã olímpica em 2008 e bronze em 2000, a jogadora também foi prata no Mundial de 2006 e conquistou o tricampeonato do Grand Prix, atual Liga das Nações.