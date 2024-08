Zé Roberto Guimarães se preocupa com redes sociais na seleção feminina de vôlei: ‘É um problema’

PARIS - Único brasileiro tricampeão olímpico, único técnico a conquistar medalhas de ouro com as seleções brasileiras masculina e feminina de vôlei e presente em sua nove edição de Olimpíadas, José Roberto Guimarães enfrenta um paradoxo olímpico. Poucos conhecem tanto as Olímpiadas como ele. No entanto, depois de disputá-la como atleta e técnico, a competição continua sendo, para ele, um enigma a ser desvendado a cada quatro anos.

PUBLICIDADE “Eu conheço Olimpíadas, mas não conheço. É um mistério muito grande”, reflete o treinador em conversa com o Estadão em Roland Garros, onde o técnico foi assistir ao sérvio Novak Djokovic jogar. “Não dá pra cravar quem vai ganhar. Você tem que estar muito atento a todas os detalhes”. Zé Roberto participou dos Jogos uma vez como atleta, em 1976. Depois, sempre à beira da quadra, como técnico, esteve em 1992, 1996, 2004, 2008, 2012, 2016, 2021 e agora. Coleciona recordes, troféus e vitória em sua carreira e foi o primeiro a levar uma seleção de vôlei do País ao lugar mais alto do pódio, tanto no masculino quanto no feminino.

“Já vi grandes favoritos caírem e times que não eram favoritos ganharem essa competição. Olimpíada, para mim, continua sendo um mistério”, opina ele, cauteloso, mas com a confiança de que a seleção brasileira está posicionada entre as melhores do mundo. “O Brasil está no bolo, tem chance, e elas estão acreditando nisso”.

Redes sociais preocupam Zé Roberto Guimarães na seleção brasileira feminina de vôlei

Para o veterano treinador, o Brasil tem condições de derrotar qualquer qualquer equipe do mundo, ainda que não tenha subido ao pódio no último torneio antes dos Jogos Olímpicos, a Liga das Nações. “Não ganhamos, ficamos em quarto, mas vínhamos em uma sequência de 13 jogos ganhando. Perdemos na fase final por detalhes. Os adversários foram aprendendo a jogar contra a gente, eles insistiram e a gente sofreu. Essa é a lição que se tira”.

O paulista de Quintana está à frente da seleção feminina de vôlei há mais de duas décadas. Assumiu o comando da equipe em 27 de julho de 2003. Na época, aceitou tarefa espinhosa. O clima era ruim. Hoje, ele diz, o ambiente é harmônico. “Vejo o time bem. Estão todas com atitudes legais, de comprometimento, treinando bem, todas preocupadas com alimentação, hora de descanso”.

Mas, há distrações em Jogos Olímpicos, como o mau e excessivo uso das redes sociais pelas atletas. “A gente orienta e espera que elas entendam. Eu não vou ficar tirando celular de ninguém, nem proibir ninguém de fazer nada, vai de cada uma seguir as orientações”, afirma. “O importante é ter atenção aos pequenos detalhes”, realça.

A preocupação com dispersões aumentou durante as Olimpíadas por causa de um boato envolvendo a seleção dias antes dos Jogos. O rumor envolveu a ponteira Gabi Guimarães e a ex-jogadora Sheilla Castro, bicampeã olímpica em 2008 e 2012 e que atua na comissão técnica. O caso envolve postagens por meio de perfis falsos, acusações e discussões no X, antigo Twitter, entre as duas.

Tricampeão olímpico, Zé Roberto Guimarães vive sua nona edição de Olimpíadas

Sheilla sequer viajou a Paris, sob o argumento da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) de que seu trabalho “tem fases presenciais e ações remotas”. Segundo a CBV, ela não participa presencialmente das atividades em Paris, mas continua fazendo parte da comissão.

A Vila Olímpica, onde as atletas passam a maior parte do tempo, pode também tirar o foco das jogadoras, a depender do que se faz lá. “O que a experiência me traz é que você tem que tomar muito cuidado com a Vila Olímpica. Tem que estar focado o tempo inteiro. A Vila Olímpica pode ser um problema, elas saem pouco de lá”.

Caminho olímpico

Medalhista de prata nos Jogos de Tóquio, em 2021, o time nacional estreou com tranquila vitória sobre o Quênia, rival mais fraco da chave. Nesta quinta, entra em quadra para enfrentar o Japão. O terceiro e último oponente da primeira fase é a Polônia, em duelo marcado para o próximo domingo, dia 4. Japonesas e polonesas foram as únicas algozes das brasileiras na Liga das Nações.