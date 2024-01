Pois bem, em 1916 foi ali que nasceu a ideia de promover, entre outros eventos importantes, o Rally da Catalunya e o GP da Espanha de 1923 e teve seu auge nos anos de 1969, 1971, 1973 e 1975, quando reveza-se com o circuito de Jarama, em Madrid, a realização da etapa espanhola da F-1. Uma série de acidente durante a prova de 75 decretou o fim do evento nas ruas do parque de Montjuïc. A partir daí a corrida foi disputada anualmente na pista madrilenha até 1981, quando iniciou um hiato de quatro anos de ausência espanhola no Mundial de F-1. Em 1986, graças aos investimentos das agências de turismo e desenvolvimento da região da Andaluzia, apoiada pela forte indústria de vinhos da região, foi construído o autódromo de Jerez de la Frontera. O primeiro GP nessa pista de 4,216 km aconteceu no dia 13 de abril e teve uma das chegadas mais emocionantes da história da categoria: Ayrton Senna (Lotus Renault) derrotou Nigel Mansell (Williams-Honda), por apenas 0"014.

Apesar disso, do clima agradável, boas gastronomia e infraestrutura turísticas, o local nunca chegou a figurar entre os top 10 do calendário que na época já se expandia e nesse ano contava com 17 etapas. Um novo investimento da comunidade catalã permitiu construir um autódromo que durante anos foi considerado referência por suas instalações e padrão de construção. Situado na região de Montmeló, próximo a rodovia que liga Madrid à Figueras de Salvador Dali e à fronteira sudeste com a França. Desde então Barcelona se firmou como a pista de testes da categoria, prática desaparecida justificativa de contenção de custos, cortesia do inverno ameno que permitia desenvolver os modelos de cada nova temporada.

Desde então não foram poucas as vezes que os barceloneses se viram atacados pelas demandas financeiras para manter a corrida em Montemeló e resistir às tentativas de fazer a prova retornar para Madrid ou para Valência, que recebeu o GP da Europa entre 2008 (vencido por Felipe Massa) e 2012. Atualmente o Circuito Ricado Torno (motociclista espanhol morto em 1998) recebe uma etapa do Mundial de MotoGP.

Desde que a Liberty Media adquiriu o controle da F-1 a definição dos locais das corridas foi revista e hoje tende a privilegiar pistas em centros urbanos, prática que Bernie Ecclestone usava com parcimônia: nos seus tempos apenas as australianas Adelaide e Melbourne,Mônaco e a tentativas malogradas de firmar a F-1 nas ruas de Dallas, Detroit e Phoenix foram exceções. Atualmente, Las Vegas, Miami, Singapura e agora Madri compõem uma lista que poderá incluir Londres no futuro próximo e, quem sabe, reviver o malogrado projeto de um traçado de rua em Hanoi, Vietnam. Nessa atual diretiva, Interlagos está em vantagem: é um autódromo situado dentro de uma megalópole.