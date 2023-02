WSL: Filipinho vence americano de virada no fim e é campeão da etapa de Sunset Beach

Em uma disputa emocionante, decidida nas últimas ondas, o brasileiro Filipe Toledo venceu o americano Griffin Colapinto, neste domingo, e se sagrou campeão da etapa de Sunset Beach do Circuito Mundial de Surfe, no Havaí. O resultado levou o atual campeão mundial para a vice-liderança da classificação geral.

Filipinho alcançou sua 14ª conquista em 21 finais de etapas disputadas na carreira até agora. De quebra, ele reagiu neste início de temporada, após ficar em quinto lugar na primeira etapa do campeonato, disputada em Pipeline, também no Havaí. A terceira disputa está marcada para a janela de 8 a 16 de março, em Peniche, em Portugal.

Na final, Filipinho venceu Colapinto numa disputa muito equilibrada, por 17,74 a 16,10. O americano começou na frente e contou com uma calmaria no mar para sustentar a vantagem, aumentando a pressão sobre o brasileiro. Mas o atual campeão mundial reagiu a cinco minutos do fim. E, até os instantes finais, os dois surfistas se alternaram na liderança até Filipinho recuperar a ponta e sacramentar o título.

Em dia de altas ondas em Sunset, Filipinho superou na semifinal o compatriota João Chianca por 16,33 a 15,54 - Colapinto eliminara o australiano Jack Robinson por 17,90 a 16,33.

Com vocês, nosso CAMPEÃO do Hurley Pro Sunset Beach, FILIPE TOLEDO!!! pic.twitter.com/bFzcTCxzkl — WSL Brasil 🇧🇷 (@WSLBrasil) February 20, 2023

Nas quartas de final, três surfistas do Brasil estavam na briga. Além de Filipinho e Chianca, Caio Ibelli mirava a semifinal. Mas levou a pior contra Filipinho, pelo placar de 17,07 a 12,44. Chianca derrotara o sul-africano Matthew McGillivray por 15,23 a 13,00.