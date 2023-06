WSL: Filipe Toledo supera líder do Circuito Mundial de Surfe e é campeão em El Salvador

Com sabor de revanche, o brasileiro Filipe Toledo venceu nesta sexta-feira o americano Griffin Colapinto, líder do Circuito Mundial de Surfe, e se sagrou campeão da etapa de El Salvador. O triunfo levou Filipinho, atual campeão mundial, para a vice-liderança do campeonato, atrás apenas do seu adversário desta sexta.

O duelo na final teve sabor de vingança para o surfista do Brasil porque nesta mesma etapa, na temporada passada, ele foi derrotado pelo mesmo Colapinho. O “troco” veio com uma grande performance na praia de pedras de El Salvador. Filipinho venceu a decisão por 17,33 a 12,10.

Foi a 14ª vitória do brasileiro em 20 finais no Circuito Mundial. O brasileiro ainda faturou seu segundo triunfo nesta temporada. Antes, faturara a segunda etapa do campeonato, nas ondas de Sunset Beach, no Havaí. Com o novo resultado positivo, Filipinho se aproximou do líder na classificação geral. Tem 41.660 pontos, contra 42.890 de Colapinto.

Filipe Toledo vence etapa de El Salvador do Circuito Mundial de surfe. Foto: Marvin Recinos/ AFP

Ao subir para o segundo lugar, o brasileiro derrubou para o terceiro lugar o compatriota João “Chumbinho” Chianca. Gabriel Medina é o quinto colocado, dentro da zona de classificação para a Final. Italo Ferreira ocupa a oitava posição.

Após seguidos dias de mar fraco, a etapa de El Salvador foi retomada nesta sexta-feira. No masculino, a disputa havia sido paralisada antes das semifinais. Filipinho encarou o havaiano Ian Gentil, que havia sido o algoz de outros brasileiros na etapa. Mas não deu chances para “zebra”. Venceu por 16,67 a 14,87. Colapinto, por sua vez, eliminou o australiano Liam O’Brien por 15,50 a 9,26.

No feminino, a campeã da etapa foi a americana Caroline Marks. Na final, ela superou a australiana Tyler Wright por 11,60 a 8,47. Com o triunfo, subiu para o terceiro lugar geral da temporada. Wright segue na vice-liderança, enquanto a havaiana Carissa Moore continua no topo. A brasileira Tatiana Weston-Webb figura em quinto.

Continua após a publicidade

Agora os principais surfistas do mundo virão ao Brasil para a etapa do Rio de Janeiro, a ser disputada em Saquarema, entre os dias 23 deste mês e 1º de julho.